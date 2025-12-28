Un des transferts les plus chers de l'histoire de Liverpool commence à répondre présent
Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !
Florian Wirtz s'est libéré, l'Allemand a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs. Liverpool s'est imposé 2-1 contre Wolverhampton.
Liverpool affrontait Wolverhampton ce samedi et n’a pas trébuché face à la lanterne rouge de Premier League. Les Reds se sont imposés 2-1 à Anfield, grâce à des buts de Ryan Gravenberch et de... Florian Wirtz.
Acheté à prix d'or cet été, Wirtz a débarqué avec un énorme statut après avoir tout écrasé en Allemagne avec Leverkusen. Pour s'offrir le prodige allemand, Liverpool a laché 125 millions d'euros.
Wirtz revient petit à petit
Ses débuts en Angleterre ont été difficiles. Il a eu du mal à s'adapter et Liverpool enchaînait les mauvais résultats. Lui qui brillait à Leverkusen n’arrivait plus à faire la différence, ni par ses dribbles ni par ses passes décisives.
Après des mois de critiques, Wirtz a enfin débloqué son compteur avec Liverpool. C'est face à Wolverhampton qu'il a trouvé le chemin des filets pour la première fois sous ses nouvelles couleurs.
"Il va continuer et marquer beaucoup de buts pour nous", a déclaré Slot sur X, cité par le spécialiste des transferts Fabrizio Romano. "Je pense que Florian a fait bien plus que simplement marquer."
🚨 Arne Slot on Wirtz: “The team have seen how much he did already for us, creating chances and being so close to a goal”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 27, 2025
“He will go on and score many more goals than one for us. I think Florian did more than only score today”. pic.twitter.com/YJWPmgOOhl
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot