Un premier joueur de Pro League qualifié pour les 1/8es de finale de la CAN

Grâce à sa victoire contre la Tunisie, le Nigéria rejoint l'Égypte au rang des qualifiés pour les 1/8es de finale de la Coupe d'Afrique des Nations.

Quatre rencontres viendront terminer la deuxième journée des poules de la Coupe d'Afrique des Nations, ce dimanche. Parmi elles, des affiches entre l'Algérie et le Burkina Faso, et entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, quatre équipes ayant remporté leur premier match, qui pourraient déjà se qualifier pour la suite de la compétition.

Les nations réalisant le 6/6 seraient déjà qualifiées et rejoindraient l'Égypte et le Nigéria, qui a décroché sa deuxième victoire face à la Tunisie, ce samedi dans la soirée.

Le Nigéria se qualifie

Dans le stade de Fès, les Super Eagles se sont mis à l'abri en menant 3-0 après des buts de Victor Osimhen (ex-Charleroi), Wilfried Ndidi (ex-Genk) et Ademola Lookman, mais se sont fait une petite frayeur en fin de rencontre.

Montassar Talbi a en effet permis à la Tunisie de sauver l'honneur, avant qu'Ali Abdi ne réduise encore l'écart sur penalty en fin de rencontre. Trop court, cependant, pour espérer véritablement renverser cette rencontre et revenir à 3-3.



Qualification, donc, du Nigéria de Raphael Onyedika, qui n'a pas encore joué la moindre minute dans la compétition. La Tunisie, qui n'a sélectionné aucun joueur du championnat de Belgique, garde de bonnes chances de se qualifier avec sa deuxième place.