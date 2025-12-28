Une mauvaise décision de la VAR ? Le coach de Dender demande des comptes à Jonathan Lardot

Ce n'est pas la première fois que Hayk Milkon conteste des décisions arbitrales. L'entraîneur de Dender attend l'avis du patron des arbitres Jonathan Lardot.

En conférence de presse, l’entraîneur de Dender, Hayk Milkon, a salué l’intensité affichée par ses joueurs face à Malines. "Nous avons dû courir derrière le score, mais nous sommes restés très calmes", a expliqué le Belgo-Arménien. "Au final, on parvient à égaliser, mais le but est annulé."

L’action a été annulée après l'intervention de la VAR. Kvet avait utilisé son bras pour contrôler le ballon avant de le remettre à Nsimba, qui avait marqué. "Je vais devoir relire le règlement ou écouter les explications du patron des arbitres pour mieux comprendre comment il faut interpréter tout ça."

HT | De gelijkmaker van FC Dender wordt afgekeurd na hands van Roman Květ. 🖥️❌ #KVMDEN pic.twitter.com/ksQJCfHSyg — DAZN België (@DAZN_BENL) December 27, 2025

"Sur signalement du juge de ligne, un deuxième carton jaune a été donné. À ce moment-là, il faut rester organisé. Malgré ça, nous avons encore essayé de jouer nos coups, d’attaquer et d’aller chercher la victoire."

Milkon estime que Dender méritait au minimum un point et peut-être plus. "Le défi était très grand. Je suis très satisfait de ce que mon équipe a montré : mentalement, techniquement, tactiquement et physiquement. Tout collait."



Un résultat contre une équipe du haut de tableau

Il faudra des victoires pour espérer rattraper le Cercle de Bruges. "Il faut essayer d’aller chercher ces trois points, mais pour la première fois depuis que je suis ici, on prend un point contre une équipe du top 8."