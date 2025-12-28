Réaction "Il a tracé un chemin" : 11 ans plus tard, les retrouvailles émouvantes entre Felice Mazzù et Frédéric Taquin

Scott Crabbé depuis La Louvière
"Il a tracé un chemin" : 11 ans plus tard, les retrouvailles émouvantes entre Felice Mazzù et Frédéric Taquin
Felice Mazzù et Frédéric Taquin se sont quittés dos-à-dos à l'issue du match entre La Louvière et Louvain. Entre les deux hommes, l'histoire va plus loin que du simple respect mutuel.

Lorsque deux entraîneurs gentlemen se rencontrent, il est d'usage que la conférence de presse commence par un petit mot de félicitation envers l'adversaire. Hier soir, Felice Mazzù et Frédéric Taquin ont été plus loin que cela.

Lors du match aller entre les deux équipes, c'est encore David Hubert qui était sur le banc louvaniste. C'est donc la toute première fois que Mazzù et Taquin se retrouvaient opposés. Les deux seuls entraîneurs wallons de la division sont originaires de Charleroi et savent d'où ils viennent.

Car au-delà de leurs racines jamais démenties dans le Pays Noir, ils partagent aussi ce goût du football amateur qu'ils ont longtemps connu avant de percer au plus haut niveau. Ils partagent même la particularité d'avoir mis un terme à leur modeste carrière de joueur dans le même club, au RC Sartois, près de Villers-la-Ville.

L'envie d'y croire

Des séries provinciales à la D1A, la route a été longue. Ancien prof d'éducation physique, Mazzù connapit toutes les étapes franchies par Frédéric Taquin, qui travaillait comme steward de l'air et manager chez Carglass avant de se dédier entièrement au coaching.

Deux parcours inspirants qui ne pouvaient pas ne pas s'être déjà croisés. En 2014, Mazzù a ainsi brièvement pris son cadet sous son aile, à l'occasion d'un stage au Sporting Charleroi. Hier soir, l'élève n'était pas loin de l'emporter face au maître.

"Je voulais d'abord féliciter Fred. Cela a déjà été fait dans les médias, mais je l'ai ici à côté de moi, je voulais le faire verbalement. Pour ce qu'il fait à La Louvière depuis des années. Pour l'énergie qu'il transmet et que son groupe déploie chaque semaine", a commencé Felice Mazzu.

"C'est bien pour la région, pour le club et pour lui. Il vient de très loin, comme moi. Il est au début, moi à la fin, ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des gens qui peuvent y arriver en venant du monde amateur", poursuit l'entraîneur de Louvain.

Frédéric Taquin l'a remercié avec une certaine émotion : "Je suis très fier d'être à côté de Felice. Lors de ce stage il y a onze ans, j'étais en deuxième provinciale. Felice a tracé un chemin. Tout cela m'a parlé. Je me suis dit qu'y arriver un jour était possible. C'est pour cela que c'est une très grande fierté de l'avoir sur le banc d'en face aujourd'hui".

Felice Mazzu

