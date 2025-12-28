On pouvait craindre le pire : la catastrophe est confirmée pour Matisse Samoise et La Gantoise
Sorti blessé lors de la rencontre entre La Gantoise et Westerlo, Matisse Samoise souffre d'une déchirure des ligaments croisés, qui le tiendra éloigné des terrains pendant neuf mois. Un sérieux coup dur pour le flanc droit des Buffalos.
Après des débuts compliqués, Rik de Mil a décroché sa première victoire sur le banc de La Gantoise, ce samedi contre Westerlo. Un succès qui rapproche les Buffalos à seulement une longueur du top 6.
Une soirée presque parfaite, assombrie par la grave blessure de Matisse Samoise en fin de rencontre. Tentant de passer Tuur Rommens sur son côté droit, le Gantois s’est écroulé, seul, et a quitté le terrain en larmes.
En conférence de presse après la rencontre, Rik de Mil redoutait logiquement le pire, rappelant que "tous ceux qui connaissent le football savent que ce n’est jamais bon signe quand un joueur se blesse seul."
Très mauvaise nouvelle confirmée pour Matisse Samoise
Les craintes de l’entraîneur ont été confirmées par le club dans un communiqué, ce dimanche. Matisse Samoise souffre d’une déchirure des ligaments croisés et sera éloigné des terrains pendant neuf mois.
Un sacré coup dur pour le joueur de 24 ans et pour Gand, qui venait déjà de perdre Mathias Delorge sur blessure. Opéré de la cheville, le milieu de terrain manquera trois mois de compétition et devrait revenir pour les Play-Offs.
𝙆𝙧𝙪𝙞𝙨𝙗𝙖𝙣𝙙𝙡𝙚𝙩𝙨𝙚𝙡 𝙈𝙖𝙩𝙞𝙨𝙨𝙚 𝙎𝙖𝙢𝙤𝙞𝙨𝙚— KAA Gent (@KAAGent) December 28, 2025
Matisse liep in de wedstrijd tegen Westerlo een ernstige blessure op. De hele club wenst hem veel goeie moed en een vlot herstel. 🍀💙
MEER I https://t.co/MjEx8VRK3q pic.twitter.com/qRPbpUyJ3n
