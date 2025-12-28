🎥 Terrible nouvelle avant les fêtes : grosse blessure à craindre pour Matisse Samoise, sorti en larmes

Matisse Samoise a quitté le terrain en larmes en fin de rencontre entre La Gantoise et Westerlo. Rik de Mil attend davantage de nouvelles, mais sa blessure semble très sérieuse.

La Gantoise s'est imposée 2-0 face à Westerlo, ce samedi, et pensait vivre la soirée parfaite. Mais en fin de match, Matisse Samoise a tenté de déborder Tuur Rommens sur le côté droit, a manqué son contrôle et s'est aussitôt écroulé.

Évacué en larmes, mais sans civière, le Buffalo a quitté la Planet Group Arena en boitant, se plaignant du genou. Le joueur de 24 ans l'avait déjà compris : il venait de se faire une lourde blessure.

Rik de Mil résigné concernant Matisse Samoise

Seuls des examens complémentaires, réalisés cette nuit, pourront permettre de déterminer la gravité exacte de sa blessure, mais les premières nouvelles ne sont pas encourageantes. Rik De Mil l'a confirmé en conférence de presse.

"C'est une énorme déception après une telle victoire. Nous n'avons pas encore de nouvelles, mais tous ceux qui connaissent le football savent que lorsqu'un joueur s'écroule comme ça, sans contact, ce n'est généralement pas bon signe", regrettait le T1 de La Gantoise.

"J'espère que ça ne sera pas trop grave, mais je crains que ça le soit. Ce serait vraiment dommage, car Matisse est un joueur très important pour le groupe. Il a travaillé dur ces dernières semaines pour remettre l'équipe sur les rails", a conclu Rik De Mil, qui semble déjà s'être fait une raison.



