Anderlecht s'active avant janvier : les Mauves ciblent un jeune défenseur

Le Sporting d'Anderlecht, tout comme le LOSC et l'OGC Nice, s'intéresserait à Brayan Medina, défenseur central de 23 ans évoluant à Tondela. Arrivé cet été au Portugal, il pourrait déjà quitter le club dès le mois de janvier, malgré un temps de jeu conséquent.

Le mercato hivernal ouvrira ses portes dans neuf jours, le 6 janvier. Cela n’empêche pas les clubs de Pro League de se préparer pour renforcer leur effectif avant la fin de saison.

Au Sporting d’Anderlecht, la tâche s’annonce particulièrement délicate pour Olivier Renard et la direction sportive. Les Mauves doivent se séparer de plusieurs joueurs indésirables tout en renforçant certains postes clés, notamment en défense centrale.

Le club bruxellois recherchait initialement un joueur d’expérience capable de reprendre une partie du rôle de leadership laissé vacant par Jan Vertonghen à sa retraite.

Anderlecht cible un jeune défenseur colombien

Cependant, selon plusieurs rumeurs, Anderlecht serait également à la recherche d’un jeune défenseur central, avec un potentiel d’avenir. Dans cette optique, les Mauves s’intéresseraient à Brayan Medina, selon le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano.

Arrivé cet été au club portugais de Tondela pour 2,5 millions d’euros, le défenseur central colombien de 23 ans, souvent titulaire, serait déjà sur le point de quitter le Portugal. Plusieurs clubs se sont renseignés ces derniers jours, dont le Sporting d’Anderlecht, mais aussi le LOSC et l’OGC Nice. Estimé à 2 M€ sur Transfermarkt, Tondela cherchera certainement à récupérer au moins son investissement initial.



