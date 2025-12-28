 Kos Karetsas et... un excédentaire d'Anderlecht cités parmi les meilleurs talents d'Europe

Le récent rapport du CIES s'est intéressé aux joueurs nés en 2006 ou après et évoluant en dehors des cinq grands championnats européens. Konstantinos Karetsas et... Yasin Özcan y figurent parmi les joueurs cités.

Le Centre International d’Étude du Sport (CIES) a publié sur son site un classement des meilleurs joueurs nés en 2006 ou après, évoluant en dehors des cinq grands championnats européens.

Konstantinos Karetsas (18 ans) se classe treizième avec un score de 79,8 sur 100. Selon le CIES, sa valeur marchande pourrait à l’avenir atteindre 50 M€, alors qu’elle est estimée à 28 M€ aujourd’hui.

Yasin Özcan également présent sur la liste

Yasin Özcan (19 ans), d’Anderlecht, figure aussi dans ce classement. Il occupe la 30e place avec un score de 77 sur 100. Le défenseur est prêté par Aston Villa au Lotto Park, mais n’a pas encore eu beaucoup de temps de jeu sous les ordres de Besnik Hasi.

Petite déception pour la Belgique : aucun joueur belge n’apparaît dans cette liste, qui ne cite donc pas... Nathan De Cat. La première place revient au Néerlandais Givairo Read (Feyenoord) avec un score de 85 sur 100.

Geovany Quenda (Sporting CP) est deuxième avec 83,6 sur 100, tandis que Caleb Yirenkyi, du club danois FC Nordsjælland, complète le podium avec 82 sur 100.



