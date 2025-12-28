 Kos Karetsas et... un excédentaire d'Anderlecht cités parmi les meilleurs talents d'Europe

 Kos Karetsas et... un excédentaire d'Anderlecht cités parmi les meilleurs talents d'Europe
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le récent rapport du CIES s'est intéressé aux joueurs nés en 2006 ou après et évoluant en dehors des cinq grands championnats européens. Konstantinos Karetsas et... Yasin Özcan y figurent parmi les joueurs cités.

Le Centre International d’Étude du Sport (CIES) a publié sur son site un classement des meilleurs joueurs nés en 2006 ou après, évoluant en dehors des cinq grands championnats européens.

Konstantinos Karetsas (18 ans) se classe treizième avec un score de 79,8 sur 100. Selon le CIES, sa valeur marchande pourrait à l’avenir atteindre 50 M€, alors qu’elle est estimée à 28 M€ aujourd’hui.

Yasin Özcan également présent sur la liste

Yasin Özcan (19 ans), d’Anderlecht, figure aussi dans ce classement. Il occupe la 30e place avec un score de 77 sur 100. Le défenseur est prêté par Aston Villa au Lotto Park, mais n’a pas encore eu beaucoup de temps de jeu sous les ordres de Besnik Hasi.

Petite déception pour la Belgique : aucun joueur belge n’apparaît dans cette liste, qui ne cite donc pas... Nathan De Cat. La première place revient au Néerlandais Givairo Read (Feyenoord) avec un score de 85 sur 100.

Geovany Quenda (Sporting CP) est deuxième avec 83,6 sur 100, tandis que Caleb Yirenkyi, du club danois FC Nordsjælland, complète le podium avec 82 sur 100.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
KRC Genk
Konstantinos Karetsas
Yasin Özcan

Plus de news

Comme à ses plus belles heures à Charleroi et à l'Union ? Le plan de Felice Mazzu pour relancer la machine Réaction

Comme à ses plus belles heures à Charleroi et à l'Union ? Le plan de Felice Mazzu pour relancer la machine

20:20
36 ans et réserviste au mois d'octobre : le meilleur buteur de D1B n'en finit plus de surprendre

36 ans et réserviste au mois d'octobre : le meilleur buteur de D1B n'en finit plus de surprendre

20:00
"Ça pourrait aider le groupe à franchir un palier" : la priorité de la RAAL pour le mercato Réaction

"Ça pourrait aider le groupe à franchir un palier" : la priorité de la RAAL pour le mercato

19:30
La situation était devenue malsaine : un Diable Rouge change d'entraîneur, le nouveau coach déjà connu

La situation était devenue malsaine : un Diable Rouge change d'entraîneur, le nouveau coach déjà connu

19:00
Avec ses deux Diables, l'AC Milan garde le rythme en tête de la Série A

Avec ses deux Diables, l'AC Milan garde le rythme en tête de la Série A

18:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/12: Gnabry - Van Der Brempt

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/12: Gnabry - Van Der Brempt

16:30
Pour Charleroi, la trêve arrive au mauvais moment : "On aurait pu prendre plus de points"

Pour Charleroi, la trêve arrive au mauvais moment : "On aurait pu prendre plus de points"

17:00
1
De retour, puis à nouveau absent : pourquoi Romelu Lukaku n'a pas encore rejoué avec Naples

De retour, puis à nouveau absent : pourquoi Romelu Lukaku n'a pas encore rejoué avec Naples

17:30
Des nouvelles de Jan Vertonghen : "Son corps ne lui permet plus d'en faire trop"

Des nouvelles de Jan Vertonghen : "Son corps ne lui permet plus d'en faire trop"

12:00
Anderlecht s'active avant janvier : les Mauves ciblent un jeune défenseur

Anderlecht s'active avant janvier : les Mauves ciblent un jeune défenseur

14:20
La fin de longues discussions : Vincent Kompany et le Bayern vont entamer 2026 avec une bonne nouvelle

La fin de longues discussions : Vincent Kompany et le Bayern vont entamer 2026 avec une bonne nouvelle

16:30
Rafiki Saïd et les Comores contre Tom Saintfiet et son Mali : malheur au vaincu à la CAN

Rafiki Saïd et les Comores contre Tom Saintfiet et son Mali : malheur au vaincu à la CAN

16:00
Une lueur d'espoir dans le week-end du Standard... et une belle promesse pour la fin de saison

Une lueur d'espoir dans le week-end du Standard... et une belle promesse pour la fin de saison

14:40
Après Bounida, Mokio et Godts, un quatrième talent belge pourrait rejoindre l'Ajax Amsterdam

Après Bounida, Mokio et Godts, un quatrième talent belge pourrait rejoindre l'Ajax Amsterdam

15:30
Le futur des Diables, c'est bien lui : "Il n'a que 23 ans, et pourtant..."

Le futur des Diables, c'est bien lui : "Il n'a que 23 ans, et pourtant..."

15:00
On pouvait craindre le pire : la catastrophe est confirmée pour Matisse Samoise et La Gantoise

On pouvait craindre le pire : la catastrophe est confirmée pour Matisse Samoise et La Gantoise

13:30
Parti aux Émirats, l'ancien espoir belge Othmane Boussaid va faire son grand retour en Europe

Parti aux Émirats, l'ancien espoir belge Othmane Boussaid va faire son grand retour en Europe

14:00
Le Standard fantomatique après la pause : la folle statistique qui illustre bien les maux des Rouches Analyse

Le Standard fantomatique après la pause : la folle statistique qui illustre bien les maux des Rouches

12:40
"Il pourrait jouer dans un grand club" : les éloges de Felice Mazzù pour l'un de ses joueurs

"Il pourrait jouer dans un grand club" : les éloges de Felice Mazzù pour l'un de ses joueurs

13:00
Le gardien d'OHL furieux contre le terrain de la RAAL : "C'est dangereux, la Pro League doit réagir"

Le gardien d'OHL furieux contre le terrain de la RAAL : "C'est dangereux, la Pro League doit réagir"

12:20
Aux portes du top 6, comment Gand abordera-t-il le mercato ? "Je ne vais pas le crier sur tous les toits"

Aux portes du top 6, comment Gand abordera-t-il le mercato ? "Je ne vais pas le crier sur tous les toits"

11:00
Les chiffres parlent d'eux-mêmes : pourquoi Thibaut Courtois reste le meilleur gardien du monde

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : pourquoi Thibaut Courtois reste le meilleur gardien du monde

11:30
Un mercato à double sens pour le Standard : voici les joueurs qui pourraient quitter le club cet hiver

Un mercato à double sens pour le Standard : voici les joueurs qui pourraient quitter le club cet hiver

10:00
Stupeur en Espagne : un entraîneur et ses enfants présumés morts après un naufrage en Indonésie

Stupeur en Espagne : un entraîneur et ses enfants présumés morts après un naufrage en Indonésie

10:30
Il intéresse aussi l'Europe : un grand club se positionne sur Kyriani Sabbe

Il intéresse aussi l'Europe : un grand club se positionne sur Kyriani Sabbe

09:30
"Ce que Lardot dira dans deux jours ne changera rien" : encore un club de D1A très frustré par l'arbitrage

"Ce que Lardot dira dans deux jours ne changera rien" : encore un club de D1A très frustré par l'arbitrage

09:00
1
Une mauvaise décision de la VAR ? Le coach de Dender demande des comptes à Jonathan Lardot

Une mauvaise décision de la VAR ? Le coach de Dender demande des comptes à Jonathan Lardot

08:00
🎥 Terrible nouvelle avant les fêtes : grosse blessure à craindre pour Matisse Samoise, sorti en larmes

🎥 Terrible nouvelle avant les fêtes : grosse blessure à craindre pour Matisse Samoise, sorti en larmes

08:20
Un premier joueur de Pro League qualifié pour les 1/8es de finale de la CAN

Un premier joueur de Pro League qualifié pour les 1/8es de finale de la CAN

08:40
Il faut avoir le courage de dire que ça ne fonctionne plus" : Marc Coucke sur le départ de Wouter Vandenhaute

Il faut avoir le courage de dire que ça ne fonctionne plus" : Marc Coucke sur le départ de Wouter Vandenhaute

21:20
Rik De Mil signe sa première victoire : La Gantoise offre un beau cadeau de Noël à ses supporters

Rik De Mil signe sa première victoire : La Gantoise offre un beau cadeau de Noël à ses supporters

07:20
Un des transferts les plus chers de l'histoire de Liverpool commence à répondre présent

Un des transferts les plus chers de l'histoire de Liverpool commence à répondre présent

07:40
"Il a tracé un chemin" : 11 ans plus tard, les retrouvailles émouvantes entre Felice Mazzù et Frédéric Taquin Réaction

"Il a tracé un chemin" : 11 ans plus tard, les retrouvailles émouvantes entre Felice Mazzù et Frédéric Taquin

07:00
"Ça me dépasse" : Fred Vanderbiest constate, encore, un souci à Malines

"Ça me dépasse" : Fred Vanderbiest constate, encore, un souci à Malines

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/12: Olise - Balotelli - Romero

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/12: Olise - Balotelli - Romero

22:00
"Je suis son plus grand fan" : l'entraîneur d'un grand club sous le charme d'un joueur du Club de Bruges

"Je suis son plus grand fan" : l'entraîneur d'un grand club sous le charme d'un joueur du Club de Bruges

27/12

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 2-0 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved