Une lueur d'espoir dans le week-end du Standard... et une belle promesse pour la fin de saison

Monté au jeu pour la dernière demi-heure de la rencontre face à Saint-Trond, Steeven Assengue a montré plus que certains de ses coéquipiers en une heure de jeu. Le joueur de 20 ans devrait davantage recevoir sa chance après la trêve hivernale.

Depuis début octobre, une question se pose : pourquoi le Standard a-t-il officiellement annoncé la promotion de Steeven Assengue vers le noyau A, alors qu’il n’a pas fait de même pour les autres jeunes joueurs intégrés à l’équipe première ?

D’autant que le temps de jeu du joueur de 20 ans n’a pas vraiment augmenté depuis cette annonce. Avant la réception de Saint-Trond ce vendredi soir, il n’avait joué que 15 minutes en Jupiler Pro League… à Saint-Trond, lors du match aller.

Cette question reste sans réponse, d’autant qu’en octobre et novembre, Steeven Assengue a continué à évoluer avec le SL16 FC, qui lutte pour sa survie en D1 ACFF. Mais depuis l’annonce de sa promotion, le jeune joueur a commencé à s’asseoir chaque semaine sur le banc de l’équipe première, sans toutefois entrer en jeu.

Steeven Assengue, l’une des rares éclaircies du week-end au Standard

Il a donc eu sa chance ce vendredi, pour la dernière de l’année civile à Sclessin. En remplacement de Nayel Mehssatou — ce que Vincent Euvrard a qualifié de "poste pour poste" en conférence de presse — Steeven Assengue a joué la dernière demi-heure et a tout donné pour aider son équipe à revenir au score.

Joueur explosif et constamment tourné vers l’avant, il a cherché à se projeter sans cesse et a montré davantage d’envie offensive en 30 minutes que certains de ses coéquipiers avec bien plus de temps de jeu.





Il aurait même pu obtenir un penalty en fin de rencontre, mais Jasper Vergoote n’a pas bronché. Une montée très encourageante, qui devrait lui permettre d’augmenter son temps de jeu d’ici la fin de saison, surtout avec les départs probables de plusieurs joueurs évoluant dans sa zone.