Après Alex Ferguson et Edwin Van der Sar, une autre légende du club s'enflamme pour Senne Lammens

Recruté pour remplacer André Onana, Senne Lammens enchaîne les bonnes prestations et récolte les louanges de grandes figures du club.

Il a suffi de quelques semaines pour que Senne Lammens change l’ambiance à Manchester United. Les supporters n’en pouvaient plus des erreurs d’André Onana et attendaient un gardien fiable. L'Antwerp devait vendre pour remplir ses caisses et United est tombé au bon moment.

Le club anglais a mis 21 millions d’euros sur la table cet été pour attirer le Diable Rouge. Sir Alex Ferguson et Edwin Van der Sar avaient donné leur feu vert, convaincus du potentiel et du calme du jeune belge.

Validé par Ferdinand

Rio Ferdinand, pilier historique de la défense, a partagé son enthousiasme sur sa chaîne Youtube. "Lammens est un excellent ajout à cette équipe. Il sera le gardien d'United pour les dix prochaines années. Il est solide comme un roc, sans fioritures, il fait son travail."

L'ancien défenseur a continué avec humour en décrivant le caractère du portier : "Je parie que c'est un type très ennuyeux avec qui vous ne voudriez pas sortir le soir. Mais sur le terrain, vous voudriez l'avoir derrière vous. C'est ce que nous recherchions depuis longtemps, un gardien régulier sur qui on peut compter."

Lammens a dépassé son concurrent Altay Bayindir dans la hiérarchie des gardiens. Il a mis tout le monde d'accord grâce à ses bons matchs, son calme et sa simplicité.