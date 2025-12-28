Aux portes du top 6, comment Gand abordera-t-il le mercato ? "Je ne vais pas le crier sur tous les toits"

De retour aux portes du top 6, La Gantoise devrait se renforcer en janvier après une première partie de saison en dents de scie. Cependant, Rik de Mil n'a pas voulu trop s'avancer après la victoire face à Westerlo.

La Gantoise a remporté trois points cruciaux face à Westerlo, ce samedi, dépassant ainsi les Campinois au classement. Les Buffalos sont huitièmes avec 26 points, à une longueur seulement du Standard, sixième.

Les Champions Play-Offs restent donc une possibilité réelle pour les Gantois. Cependant, Rik de Mil garde les pieds sur terre après sa première victoire sur le banc et sait qu’il reste beaucoup de travail et de progrès à accomplir lors du stage hivernal.

Rik de Mil ne souhaite rien imposer à sa direction

La question se pose désormais de savoir si, à l’aube du mercato, l’effectif de La Gantoise est suffisamment compétitif pour viser le top 6. Rik de Mil et la direction se pencheront sur cette question dans les prochains jours, la grave blessure de Matisse Samoise pouvant également peser dans la balance.

"Je ne suis pas du genre à crier sur tous les toits ou dans la presse qu’il nous faut ceci ou cela. Mais j’ai eu le temps d’analyser le noyau ces trois dernières semaines et on va travailler dessus dès maintenant", a déclaré De Mil samedi soir.



"On va en discuter avec le conseil d’administration du club. Ce sera l’occasion d’avoir une discussion constructive avec eux. Nous examinerons ensemble les points à ajuster et les actions à entreprendre", a conclu Rik de Mil, qui n’a pas voulu trop en dire, tout en laissant entendre que La Gantoise pourrait réaliser un ou deux transferts en janvier.