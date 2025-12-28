Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/12: De Mil - Sabbe - Calut - Kuavita - Sahabo

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! De Mil - Sabbe - Calut - Kuavita - Sahabo

Aux portes du top 6, comment Gand abordera-t-il le mercato ? "Je ne vais pas le crier sur tous les toits"

De retour aux portes du top 6, La Gantoise devrait se renforcer en janvier après une première partie de saison en dents de scie. Cependant, Rik de Mil n'a pas voulu trop s'avancer après la victoire face à Westerlo. (Lire la suite)