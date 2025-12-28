Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/12: De Mil - Sabbe - Calut - Kuavita - Sahabo
Photo: © Photonews
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! De Mil - Sabbe - Calut - Kuavita - Sahabo
Aux portes du top 6, comment Gand abordera-t-il le mercato ? "Je ne vais pas le crier sur tous les toits"
De retour aux portes du top 6, La Gantoise devrait se renforcer en janvier après une première partie de saison en dents de scie. Cependant, Rik de Mil n'a pas voulu trop s'avancer après la victoire face à Westerlo. (Lire la suite)
Photo: © photonews
Un mercato à double sens pour le Standard : voici les joueurs qui pourraient quitter le club cet hiver
Le Standard n'utilisera pas seulement le mercato hivernal pour se renforcer. Plusieurs joueurs n'ayant pas convaincu Vincent Euvrard pourraient s'en aller si des clubs s'y intéressent. (Lire la suite)
Il intéresse aussi l'Europe : un grand club se positionne sur Kyriani Sabbe
Kyriani Sabbe serait étroitement surveillé par l'Inter Milan. Dans une perspective d'avenir, les Nerazzurri souhaiteraient recruter ce jeune joueur, déjà doté d'une certaine expérience européenne, tout en réalisant un investissement relativement modéré. (Lire la suite)
Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 27/12