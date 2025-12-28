Les chiffres parlent d'eux-mêmes : pourquoi Thibaut Courtois reste le meilleur gardien du monde

Auteur de 174 arrêts en 2025, Thibaut Courtois est une nouvelle fois considéré comme le meilleur gardien du monde. Le portier des Diables Rouges semble plus en forme que jamais, à six mois de la Coupe du monde.

Miné par les blessures et privé de titres majeurs, le Real Madrid n’a pas connu une année 2025 de tout repos. Et cela aurait pu être bien pire.

Les Merengues ont souvent souffert en défense, mais ont fréquemment été sauvés par un homme : Thibaut Courtois.

Avec 5 010 minutes disputées cette année, soit l’équivalent de 55 matchs, le portier des Diables Rouges a été relativement épargné et a clairement retrouvé son meilleur niveau.

174 - No hay portero en las cinco grandes ligas europeas que, sumando todas las competiciones, haya hecho más paradas en este año 2025 que, el guardameta del @realmadrid, Thibaut Courtois 🇧🇪 (174 intervenciones). Salvador.#RealMadrid 🤍💜 pic.twitter.com/21rVeW1jGn — OptaJose (@OptaJose) December 26, 2025

Thibaut Courtois, le meilleur gardien du monde

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 2025, Thibaut Courtois a réalisé 174 arrêts, soit plus de trois par match. Il s’agit tout simplement du total le plus élevé pour un gardien des cinq grands championnats européens, toutes compétitions confondues.





La Une du journal Marca, ce dimanche, ne laisse aucun doute : "Thibaut Courtois est le meilleur gardien des cinq grands championnats." Dans une année de Coupe du monde, le portier belge semble plus en forme que jamais.