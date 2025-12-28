Avec ses deux Diables, l'AC Milan garde le rythme en tête de la Série A

Avec Koni De Winter et Alexis Saelemaekers titulaires, l'AC Milan a remporté son match contre le Hellas Vérone ce dimanche. Ardon Jashari est entré en jeu pour les vingt dernières minutes.

L’AC Milan avait l’occasion de prendre provisoirement la tête de la Série A lors de la réception du Hellas Vérone, ce dimanche, en attendant le déplacement de l’Inter à l’Atalanta (20h45).

Critiqué ces dernières semaines, Koni De Winter a été titularisé par Massimiliano Allegri en l’absence de Matteo Gabbia, tandis qu’Alexis Saelemaekers a conservé sa place sur le côté droit.

Avec De Winter et Saelemaekers, l'AC Milan s'impose

Dominateur mais peu incisif, Milan a attendu le temps additionnel de la première période pour ouvrir le score par Christian Pulisic, avant de se mettre définitivement à l’abri grâce à un doublé de Christopher Nkunku, dont un but sur penalty, en seconde période.

Victoire 3-0 pour l’AC Milan, avec un Koni De Winter peu sollicité défensivement mais auteur d’une bonne prestation et présent sur l’ensemble de la rencontre. Alexis Saelemaekers, peu en vue, a cédé sa place à un quart d’heure du terme, soit cinq minutes après l’entrée d’Ardon Jashari.



Milan reprend donc la tête de la Série A, malgré le succès du Napoli à Cremonese. L’écart pourrait toutefois rester inchangé dans la course au titre si l’Inter s’impose, les trois équipes de tête n’étant séparées que de deux points avant le Nouvel An.