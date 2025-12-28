Le futur des Diables, c'est bien lui : "Il n'a que 23 ans, et pourtant..."

Titulaire pour la douzième fois en Premier League, Senne Lammens a gardé sa cage inviolée face à Newcastle, ce vendredi. Le portier belge a reçu les éloges d'une véritable légende de Manchester United, Peter Schmeichel.

Senne Lammens a vu Patrick Dorgu donner l’avantage à Manchester United en première période d’une superbe reprise de volée, vendredi soir contre Newcastle. Le début de rencontre aurait toutefois pu être bien différent sans une intervention décisive du portier belge, auteur d’un excellent arrêt sur une tête de Bruno Guimarães.

Après la pause, Newcastle s’est encore rapproché de l’égalisation lorsque Lewis Hall a trouvé la transversale, mais United a tenu bon et conservé sa cage inviolée, empochant ainsi trois nouveaux points. Une nouvelle prestation solide pour Lammens, qui s’impose désormais comme le numéro un incontesté dans les buts de Manchester United.

Peter Schmeichel conquis par Lammens

La performance du jeune gardien n’est pas passée inaperçue, pas même auprès d’une légende du club. Peter Schmeichel, icône de Manchester United, s’est montré particulièrement élogieux à son sujet. "Il n’a que 23 ans. Depuis qu’il est entré dans l’équipe, il y a davantage de sérénité en défense. Les joueurs n’ont pas peur de lui remettre le ballon", a confié le Danois, cité par Het Nieuwsblad.

"Ils lui font confiance et il dégage beaucoup d’assurance", a poursuivi l’ancien gardien. "Ce que j’apprécie aussi chez lui, c’est sa capacité à se projeter rapidement. Quand il a le ballon, il n’hésite pas à jouer long ou à relancer vite à la main pour lancer une contre-attaque."

Schmeichel n’a pas caché son enthousiasme : "J’ai le sentiment qu’il est en train de vivre son rêve. Il a envie d’apprendre et de progresser chaque jour. Jusqu’ici, il a déjà fait de très bonnes choses." Lammens et United clôtureront leur année 2025 le 30 décembre, avec la réception de Wolverhampton. L’occasion pour le gardien belge de viser un troisième clean sheet avec les Red Devils.