"Ce que Lardot dira dans deux jours ne changera rien" : encore un club de D1A très frustré par l'arbitrage

L'entraîneur de Westerlo, Issame Charaï, en a contre l'arbitrage après la défaite de son équipe à La Gantoise. Le T1 campinois n'y est pas allé avec le dos de la cuillère en conférence de presse.

La Gantoise s'est imposée 2-0 face à Westerlo, ce samedi, et a enfin retrouvé la victoire avant la fin de l'année civile. Le résultat aurait cependant pu être tout autre, les Campinois ayant manqué une grosse occasion de prendre les commandes dès la première minute après une perte de balle de Davy Roef.

Quelques minutes plus tard, Westerlo espérait obtenir un penalty après un contact dans le rectangle entre Isa Sakamoto et Siebe Van der Heyden. "Dans ce genre de matchs, on doit toujours prendre l'avantage. D'abord via cette première occasion, ensuite avec le penalty", pestait l'entraîneur campinois Issame Charaï au micro de DAZN.

"Je ne comprends pas pourquoi le penalty n'a pas été accordé. Il y a eu un contact, l'arbitre l'a reconnu. Mais selon lui, tous les contacts ne doivent pas être sanctionnés d'un penalty. Dans ce cas, j'aurais au moins espéré que la VAR intervienne", a-t-il lancé, avant de poursuivre.

⏱️ | Maksim Paskotši empêche le KVC Westerlo de marquer après 5️⃣2️⃣ secondes ! 😳🤝 #GNTWES pic.twitter.com/UTJFuW6XDc — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) December 27, 2025

Westerlo très frustré contre l'arbitrage

"C'est vraiment incompréhensible, sauf si vous n'avez jamais joué au football. Les joueurs se sentent naturellement lésés après une telle situation. Et que Lardot dise dans deux jours ce que nous savons tous déjà ? Ça n'arrange rien."



Lire aussi… 🎥 Terrible nouvelle avant les fêtes : grosse blessure à craindre pour Matisse Samoise, sorti en larmes›

Dans son analyse, Issame Charaï a aussi évoqué une autre phase de la rencontre. "Après vingt minutes, un de nos joueurs qui a percé la défense a été arrêté fautivement, sans que ça ne soit un carton jaune. Le jeu a continué, Gand a obtenu un corner et a marqué le 2-0, et ils n'ont même pas daigné sortir cette carte jaune."

"Je ne veux pas trop m'étendre sur l'arbitrage, mais nous n'avons vraiment pas le choix. Chacun doit faire son travail", a-t-il embrayé en conférence de presse, avec la même analyse que celle présentée au détenteur de droits quelques minutes plus tôt.