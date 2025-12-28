Des nouvelles de Jan Vertonghen : "Son corps ne lui permet plus d'en faire trop"

Retraité du football, Jan Vertonghen souffre encore du tendon d'Achille. L'ancien défenseur central peut se permettre quelques parties de paddle, mais sans trop forcer.

Diable Rouge à 157 reprises, Jan Vertonghen est une véritable légende du football belge et a été un pilier dans chacun des clubs qu’il a fréquentés. Frank Boeckx le connaît bien, puisque le défenseur central a terminé sa carrière au Sporting d’Anderlecht.

"J’ai partagé le vestiaire avec lui, et il est l’exemple parfait de ce qu’un professionnel devrait être, tout en restant toujours soi-même malgré le succès", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à HUMO.

Jan Vertonghen bientôt de retour dans le monde du football ?

Selon l’ancien gardien, Jan Vertonghen n’était pas seulement un excellent joueur, mais aussi une figure majeure dans le vestiaire. Il souligne son leadership et sa personnalité : "Jan était un capitaine et une personne exceptionnelle."

Toujours en contact avec lui, Frank Boeckx a donné des nouvelles récentes de Vertonghen, qui a dû mettre un terme à sa carrière en raison de blessures aux tendons d’Achille. "Il peut encore faire du paddle, mais à petite dose. Son corps ne lui permet plus d’en faire davantage", a-t-il expliqué.



Boeckx s’attend à ce que Vertonghen fasse bientôt son retour dans le monde du football et estime qu’il possède les qualités nécessaires pour contribuer en dehors du terrain. "Je suis curieux de voir quel rôle il occupera", a conclu l’ancien gardien.