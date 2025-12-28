La fin de longues discussions : Vincent Kompany et le Bayern vont entamer 2026 avec une bonne nouvelle

Photo: © photonews
En fin de contrat à l'issue de la saison, Serge Gnabry devrait prolonger son aventure au Bayern Munich. L'ailier, âgé de 30 ans, est arrivé en Bavière en 2017 et pourrait ainsi passer plus de dix ans au club s'il va au terme de son nouveau contrat, prévu en juin 2028.

Le Bayern domine largement la Bundesliga et compte neuf points d’avance sur le Borussia Dortmund. Sur la scène européenne, le Rekordmeister s’en sort également très bien, avec un bilan de 15 points sur 18 lors de la phase de ligue.

Serge Gnabry a largement contribué à ces succès provisoires cette saison, avec 5 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues. L’ailier allemand est un élément clé sous les ordres de Vincent Kompany, même s’il n’est pas toujours titulaire (il cumule 48 % de temps de jeu cette saison).

Serge Gnabry, sous contrat jusqu’en 2026, en passe de prolonger au Bayern

Arrivé à Munich en 2017 en provenance du Werder Brême pour huit millions d’euros, Gnabry arrivera en fin de contrat au terme de la saison. Il pourrait donc rejoindre un autre club intéressé gratuitement, mais le Bayern ne semble pas décidé à le laisser partir.

Le journaliste Florian Plettenberg (Sky Sport Germany) indique sur X que tout laisse penser que Gnabry prolongera son aventure bavaroise. Un nouvel accord serait déjà prêt, courant jusqu’en 2028.

Le Bayern devrait officialiser cette prolongation début 2026. Le directeur sportif Max Eberl considère Gnabry comme un leader important au sein de l’équipe, et cette décision a été prise avec l’accord de Vincent Kompany.

