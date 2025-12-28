Le Standard fantomatique après la pause : la folle statistique qui illustre bien les maux des Rouches

Quatrième des premières mi-temps, avant-dernier des fins de matchs : le Standard sait ce qu'il doit améliorer en 2026. Les Rouches rencontrent de sérieux problèmes dans la gestion des dernières minutes.

Vendredi soir, le Standard a terminé son année civile par une défaite contre Saint-Trond. Les Rouches avaient pourtant ouvert le score grâce à Casper Nielsen, avant de s’effondrer après l’expulsion de Timothé Nkada.

Cette rencontre résume parfaitement les vingt premiers matchs des Liégeois. L’expulsion de Nkada a été la sixième (!) du Standard en vingt matchs de championnat, soit au moins le double de toutes les autres équipes de Pro League.

Ensuite, le Matricule 16 a ouvert le score et partageait l'enjeu à la mi-temps, avant de s’effondrer en seconde période et donc de perdre la rencontre. Là encore, un bon résumé de la première partie de saison de l’équipe de Vincent Euvrard.

Le Standard ne marque jamais en fin de match

Si l’on ne prenait en compte que les 45 premières minutes, le Standard serait quatrième du championnat, avec 29 points sur 60 et seulement trois défaites. Malines, avec 40 points sur 60, serait en tête dans ce classement.

À l’inverse, si l’on ne considère que les 45 dernières minutes et le temps additionnel, le Standard serait avant-dernier, avec seulement 15 points, deux victoires et six buts marqués en seconde période. Aucune équipe n’a fait pire.





Les fins de match restent un problème majeur pour les Rouches : aucun but marqué dans les quinze dernières minutes et un seul après l’heure de jeu. Le Standard commence bien ses rencontres, mais peine à les finir correctement et se fait trop souvent rattraper en fin de match. Une piste d’amélioration cruciale pour 2026.