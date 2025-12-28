Pour Charleroi, la trêve arrive au mauvais moment : "On aurait pu prendre plus de points"

Décisif pour la première fois depuis le 8 novembre, Patrick Pflücke s'est montré satisfait après la victoire de Charleroi à Anderlecht. L'Allemand souligne le rôle de Hans Cornelis dans la bonne série des Zèbres et évoque un sentiment partagé quant à l'arrivée de la trêve.

C’est un joli coup qu’a signé le Sporting Charleroi ce week-end en s’imposant à Anderlecht. Après la rencontre, Patrick Pflücke a commenté la prestation de ses coéquipiers, lui qui a délivré la passe décisive sur le premier but.

"Gagner au Lotto Park contre Anderlecht est toujours particulier. On a cru dès le départ à un bon résultat et l’équipe s’est créé suffisamment d’occasions pour prendre les trois points", s’est-il réjoui.

Avec deux nuls contre l’Union et Genk, et une victoire au Lotto Park, Hans Cornelis a parfaitement réussi son intérim en tant qu’entraîneur principal des Zèbres, envoyant un sérieux message à Mehdi Bayat.

Patrick Pflücke décisif pour la première fois depuis le 8 novembre

Est-ce lui qui a su redonner de l’élan au groupe ? "Il apporte en tout cas de nouvelles idées et de l’énergie", a assuré Patrick Pflücke, qui n’avait plus été décisif sur le plan comptable depuis début novembre, mais qui est resté important dans le jeu offensif des Carolos tout au long de cette période.



Après cette bonne série, la trêve arrive-t-elle au mauvais moment pour Charleroi ? "C’est un sentiment partagé. L’équipe est en bonne forme et aurait pu engranger davantage de points en jouant. Cependant, cette pause a aussi ses avantages. Les semaines intenses se font sentir, une courte période ne peut donc que s’avérer bénéfique", a conclu l’ancien Malinois.