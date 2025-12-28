Stupeur en Espagne : un entraîneur et ses enfants présumés morts après un naufrage en Indonésie

Stupeur en Espagne : un entraîneur et ses enfants présumés morts après un naufrage en Indonésie

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

En Indonésie, des recherches sont en cours depuis plusieurs jours pour retrouver quatre Espagnols portés disparus après un accident de bateau. Parmi eux figure l'ancien footballeur Fernando Martín Carreras.

Un drame s’est produit vendredi soir à l’est de Bali, où un bateau transportant des touristes a fait naufrage. À son bord se trouvaient Fernando Martín Carreras et trois de ses enfants, qui sont toujours portés disparus. Les autorités indonésiennes ont précisé que l’embarcation reliait Komodo à Padar au moment de l’accident.

Sept personnes ont pu être secourues, parmi lesquelles la mère des enfants disparus, un autre enfant, ainsi que des membres de l’équipage et un guide. Les conditions de navigation étaient particulièrement difficiles, avec une mer agitée, de forts courants et de hautes vagues.

Les recherches vont se poursuivre

Les opérations de recherche se poursuivront ce dimanche. La journée de samedi a été en grande partie consacrée à la localisation de l’épave. D’après les premiers éléments recueillis, les quatre personnes disparues auraient été vues pour la dernière fois dans leur cabine.

Des débris du bateau ont été retrouvés samedi, mais les intempéries compliquent considérablement le travail des secours. Les premières analyses techniques font état de problèmes au niveau du moteur, sans que l’on sache encore si cette défaillance est directement à l’origine du naufrage. Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes du drame.

Carreras était l’entraîneur de l’équipe réserve féminine du FC Valence. Le club a réagi par un bref communiqué, faisant part de sa profonde tristesse et de son émotion face à ces événements.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
La Liga
La Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts

Plus de news

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : pourquoi Thibaut Courtois reste le meilleur gardien du monde

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : pourquoi Thibaut Courtois reste le meilleur gardien du monde

11:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/12: De Mil - Calut - Sahabo

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/12: De Mil - Calut - Sahabo

11:00
Aux portes du top 6, comment Gand abordera-t-il le mercato ? "Je ne vais pas le crier sur tous les toits"

Aux portes du top 6, comment Gand abordera-t-il le mercato ? "Je ne vais pas le crier sur tous les toits"

11:00
Un mercato à double sens pour le Standard : voici les joueurs qui pourraient quitter le club cet hiver

Un mercato à double sens pour le Standard : voici les joueurs qui pourraient quitter le club cet hiver

10:00
Il intéresse aussi l'Europe : un grand club se positionne sur Kyriani Sabbe

Il intéresse aussi l'Europe : un grand club se positionne sur Kyriani Sabbe

09:30
"Ce que Lardot dira dans deux jours ne changera rien" : encore un club de D1A très frustré par l'arbitrage

"Ce que Lardot dira dans deux jours ne changera rien" : encore un club de D1A très frustré par l'arbitrage

09:00
Un premier joueur de Pro League qualifié pour les 1/8es de finale de la CAN

Un premier joueur de Pro League qualifié pour les 1/8es de finale de la CAN

08:40
🎥 Terrible nouvelle avant les fêtes : grosse blessure à craindre pour Matisse Samoise, sorti en larmes

🎥 Terrible nouvelle avant les fêtes : grosse blessure à craindre pour Matisse Samoise, sorti en larmes

08:20
Une mauvaise décision de la VAR ? Le coach de Dender demande des comptes à Jonathan Lardot

Une mauvaise décision de la VAR ? Le coach de Dender demande des comptes à Jonathan Lardot

08:00
Un des transferts les plus chers de l'histoire de Liverpool commence à répondre présent

Un des transferts les plus chers de l'histoire de Liverpool commence à répondre présent

07:40
"Il a tracé un chemin" : 11 ans plus tard, les retrouvailles émouvantes entre Felice Mazzù et Frédéric Taquin Réaction

"Il a tracé un chemin" : 11 ans plus tard, les retrouvailles émouvantes entre Felice Mazzù et Frédéric Taquin

07:00
Rik De Mil signe sa première victoire : La Gantoise offre un beau cadeau de Noël à ses supporters

Rik De Mil signe sa première victoire : La Gantoise offre un beau cadeau de Noël à ses supporters

07:20
"Ça me dépasse" : Fred Vanderbiest constate, encore, un souci à Malines

"Ça me dépasse" : Fred Vanderbiest constate, encore, un souci à Malines

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/12: Olise - Balotelli - Romero

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/12: Olise - Balotelli - Romero

22:00
Après Alex Ferguson et Edwin Van der Sar, une autre légende du club s'enflamme pour Senne Lammens

Après Alex Ferguson et Edwin Van der Sar, une autre légende du club s'enflamme pour Senne Lammens

22:30
Une grosse perte en cas de départ : Vincent Kompany risque de perdre un pilier de son équipe

Une grosse perte en cas de départ : Vincent Kompany risque de perdre un pilier de son équipe

22:00
Le Diable Rouge du moment ? Youri Tielemans porte Aston Villa... et le club peut rêver du titre

Le Diable Rouge du moment ? Youri Tielemans porte Aston Villa... et le club peut rêver du titre

21:46
Il faut avoir le courage de dire que ça ne fonctionne plus" : Marc Coucke sur le départ de Wouter Vandenhaute

Il faut avoir le courage de dire que ça ne fonctionne plus" : Marc Coucke sur le départ de Wouter Vandenhaute

21:20
"Je voulais aller à l'Union" : ce talent a recalé l'Italie et l'Allemagne pour le projet bruxellois

"Je voulais aller à l'Union" : ce talent a recalé l'Italie et l'Allemagne pour le projet bruxellois

21:02
Fin de match dramatique au Bosuil : on en sait plus sur l'état du joueur envoyé à l'hôpital

Fin de match dramatique au Bosuil : on en sait plus sur l'état du joueur envoyé à l'hôpital

20:40
🎥 Un but valable ignoré par le VAR ? La Louvière n'en démord pas Réaction

🎥 Un but valable ignoré par le VAR ? La Louvière n'en démord pas

20:00
CAN : partage entre le Sénégal et la RDC, avec une belle touche de Pro League sur la pelouse

CAN : partage entre le Sénégal et la RDC, avec une belle touche de Pro League sur la pelouse

20:20
"Je suis son plus grand fan" : l'entraîneur d'un grand club sous le charme d'un joueur du Club de Bruges

"Je suis son plus grand fan" : l'entraîneur d'un grand club sous le charme d'un joueur du Club de Bruges

19:40
🎥 Saint-Trond en folie : les images d'une grande fête en plein centre-ville après le succès au Standard

🎥 Saint-Trond en folie : les images d'une grande fête en plein centre-ville après le succès au Standard

19:20
1
Ito dans un nouveau rôle, Fall oublie de marquer : les notes de la RAAL contre Louvain

Ito dans un nouveau rôle, Fall oublie de marquer : les notes de la RAAL contre Louvain

19:00
Hans Vanaken a un favori clair pour le Soulier d'Or : "Ce n'est pas moi, il le mérite davantage"

Hans Vanaken a un favori clair pour le Soulier d'Or : "Ce n'est pas moi, il le mérite davantage"

18:40
1
Une déception à 20 millions ? Massimiliano Allegri fait le point sur Koni De Winter à l'AC Milan

Une déception à 20 millions ? Massimiliano Allegri fait le point sur Koni De Winter à l'AC Milan

18:20
Il n'aura manqué qu'un but (valable) : La Louvière passe à côté d'une victoire qui lui tendait les bras

Il n'aura manqué qu'un but (valable) : La Louvière passe à côté d'une victoire qui lui tendait les bras

18:01
Philippe Clément, faiseur de miracles : le rêve d'il y a peu devient déjà réalité

Philippe Clément, faiseur de miracles : le rêve d'il y a peu devient déjà réalité

17:30
Un coup en or à tenter : l'un des meilleurs buteurs de Pro League bientôt gratuit

Un coup en or à tenter : l'un des meilleurs buteurs de Pro League bientôt gratuit

16:00
Vincent Euvrard évoque le stage et le mercato du Standard : "Il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent"

Vincent Euvrard évoque le stage et le mercato du Standard : "Il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent"

17:00
De la D1B à la Premier League... en 8 mois ? "Il est très courtisé"

De la D1B à la Premier League... en 8 mois ? "Il est très courtisé"

16:30
Dominé, l'Antwerp renverse Zulte et rejoint le Standard : le gardien Nozawa lourdement blessé

Dominé, l'Antwerp renverse Zulte et rejoint le Standard : le gardien Nozawa lourdement blessé

15:39
Impensable il y a un an : voici le joueur qui manque le plus à Anderlecht en ce moment

Impensable il y a un an : voici le joueur qui manque le plus à Anderlecht en ce moment

14:40
Véritable coup dur : un candidat au top 6 perd son capitaine sur blessure

Véritable coup dur : un candidat au top 6 perd son capitaine sur blessure

15:00
Images rares à l'Union : tensions entre Anouar Ait El-Hadj et les supporters après le partage au Cercle

Images rares à l'Union : tensions entre Anouar Ait El-Hadj et les supporters après le partage au Cercle

14:20

Plus de news

Les plus populaires

La Liga

 Journée 17
Valencia CF Valencia CF 1-1 Real Mallorca Real Mallorca
Real Oviedo Real Oviedo 0-0 Celta De Vigo Celta De Vigo
Levante Levante 1-1 Real Sociedad Real Sociedad
Osasuna Osasuna 3-0 Alaves Alaves
Real Madrid Real Madrid 2-0 Séville Séville
Girona FC Girona FC 0-3 Atlético Madrid Atlético Madrid
Villarreal Villarreal 0-2 FC Barcelone FC Barcelone
Elche CF Elche CF 4-0 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Real Betis Real Betis 4-0 Getafe Getafe
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 1-2 Espanyol Barcelone Espanyol Barcelone
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved