Stupeur en Espagne : un entraîneur et ses enfants présumés morts après un naufrage en Indonésie

En Indonésie, des recherches sont en cours depuis plusieurs jours pour retrouver quatre Espagnols portés disparus après un accident de bateau. Parmi eux figure l'ancien footballeur Fernando Martín Carreras.

Un drame s’est produit vendredi soir à l’est de Bali, où un bateau transportant des touristes a fait naufrage. À son bord se trouvaient Fernando Martín Carreras et trois de ses enfants, qui sont toujours portés disparus. Les autorités indonésiennes ont précisé que l’embarcation reliait Komodo à Padar au moment de l’accident.

Sept personnes ont pu être secourues, parmi lesquelles la mère des enfants disparus, un autre enfant, ainsi que des membres de l’équipage et un guide. Les conditions de navigation étaient particulièrement difficiles, avec une mer agitée, de forts courants et de hautes vagues.

Les recherches vont se poursuivre

Les opérations de recherche se poursuivront ce dimanche. La journée de samedi a été en grande partie consacrée à la localisation de l’épave. D’après les premiers éléments recueillis, les quatre personnes disparues auraient été vues pour la dernière fois dans leur cabine.

Des débris du bateau ont été retrouvés samedi, mais les intempéries compliquent considérablement le travail des secours. Les premières analyses techniques font état de problèmes au niveau du moteur, sans que l’on sache encore si cette défaillance est directement à l’origine du naufrage. Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes du drame.

Carreras était l’entraîneur de l’équipe réserve féminine du FC Valence. Le club a réagi par un bref communiqué, faisant part de sa profonde tristesse et de son émotion face à ces événements.



