Parti aux Émirats, l'ancien espoir belge Othmane Boussaid va faire son grand retour en Europe

Formé à Courtrai, au Club de Bruges et au Lierse, Othmane Boussaid a quitté la Belgique en 2018 pour rejoindre Utrecht. Parti depuis aux Émirats arabes unis, il s'apprête à faire son grand retour dans un championnat européen cet hiver.

Né à Courtrai, Othmane Boussaid est un ailier gauche belgo-marocain de 25 ans, formé chez les Kerels, au Club de Bruges et au Lierse, avant de quitter la Belgique en 2018 pour rejoindre Utrecht.

Prêté durant une saison au NAC Breda, il a toutefois disputé 144 rencontres avec Utrecht (11 buts, 18 assists), dont 126 en Eredivisie, avant de prendre la direction des Émirats arabes unis l’an dernier.

Un contrat lucratif l’attendait alors au club d’Al-Nasr, mais l’ancien international espoirs belge sera libre le 30 juin 2026 et a donc déjà la possibilité de discuter avec d’éventuels prétendants.

Othmane Boussaid va signer en Grèce

C’est déjà le cas, selon la presse grecque et Transferfeed, puisqu’Othmane Boussaid aurait trouvé son prochain club : l’Aris Salonique, qu’il devrait rejoindre dès ce mois de janvier et où il passera sa visite médicale dès ce lundi.

Septième de première division grecque, l’Aris s’apprêterait à lui faire signer un contrat de deux ans et demi. Othmane Boussaid rejoindrait ainsi un effectif comprenant notamment Noah Fadiga (ex-Gand), Hamza Mendyl (ex-OHL) et l’ancien Lyonnais Tino Kadewere.



