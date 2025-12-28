Un mercato à double sens pour le Standard : voici les joueurs qui pourraient quitter le club cet hiver

Le Standard n'utilisera pas seulement le mercato hivernal pour se renforcer. Plusieurs joueurs n'ayant pas convaincu Vincent Euvrard pourraient s'en aller si des clubs s'y intéressent.

En Belgique, le mercato hivernal ouvrira ses portes le 6 janvier. Depuis plusieurs semaines, les clubs belges ont déjà identifié leurs besoins pour cette fenêtre de transferts et s’apprêtent à passer à l’action dans les prochains jours.

Il s’agira à la fois de renforcer les équipes pour améliorer les performances avant la fin de saison, mais aussi de se séparer de certains joueurs afin de rééquilibrer le noyau, réduire la masse salariale et libérer des places en laissant partir ceux qui n’ont plus d’avenir au club.

Au Standard, plusieurs joueurs pourraient ainsi chercher un nouveau employeur, même si Vincent Euvrard ne dispose pas d’un effectif très large. Depuis son arrivée, le T1 des Rouches a eu le temps d’analyser son noyau et d’en tirer ses conclusions.

Ils n'ont pas convaincu Vincent Euvrard

Il n’a notamment pas été convaincu par Alexandro Calut. Absent des feuilles de match lors des deux dernières rencontres, le latéral n’est pas blessé, mais a reculé dans la hiérarchie depuis le retour de Boli Bolingoli. Tobias Mohr est désormais titulaire à son poste, Bolingoli revient de blessure, et un nouvel arrière gauche (peut-être Eric Bocat) est recherché : Calut n’a plus sa place en équipe première.

Il n’est pas le seul. Au milieu de terrain, Léandre Kuavita et Hakim Sahabo n’ont pas non plus pleinement répondu aux attentes et pourraient partir si un club fait une offre intéressante. Les deux jeunes ne disposent que d’un faible temps de jeu (307 minutes pour Kuavita, 575 pour Sahabo) et passent derrière les titulaires actuels, sans compter le jeune Charli Spoden, progressivement intégré au noyau A.





Enfin, le retour de Yann Gboua, qui évoluera principalement avec le SL16 FC en D1 ACFF pour commencer, fait que le Standard comptera jusqu’à cinq attaquants de pointe dans son effectif. Un nombre important, qui pourrait également être réduit en cas de proposition intéressante.

Le Standard n’est pas dans l’obligation de vendre, mais devrait tout de même se séparer de certains joueurs pour maintenir l’équilibre de l’équipe. Cela sans oublier la situation de Souleyman Doumbia, toujours à la recherche d’un nouveau club. Par ailleurs, le Matricule 16 avait scruté le marché des défenseurs droits cet été en prévision d’un départ de Fossey ou Lawrence, mais ne semble pas disposé à les laisser partir pour le moment.