Il faut avoir le courage de dire que ça ne fonctionne plus" : Marc Coucke sur le départ de Wouter Vandenhaute

Muzamel Rahmat et Lorenz Lomme
| Commentaire
Photo: © photonews
Marc Coucke revient sur une année mouvementée à Anderlecht. Il s'est exprimé sur le départ de Wouter Vandenhaute.

Wouter Vandenhaute est parti après de nombreux clashs au sein du club. Marc Coucke pense que c’était le bon choix pour l’avenir d’Anderlecht. Le club n’avait rien gagné la saison passée, même s'il avait atteint la finale de la Coupe.

"C’était une bonne évolution", explique Coucke, cité par Het Laatste Nieuws. "Personne ne peut nier que Wouter a fait des efforts pendant des années. Mais à un moment, il faut avoir le courage de dire que ça ne fonctionne plus."

Coucke est fier de lui

"Je suis fier de la façon dont j’ai géré les choses", poursuit Coucke. "Contrairement à mon caractère, je me suis complètement mis en retrait. Depuis cette position, j’ai beaucoup discuté avec de nombreuses personnes."

"De là, une nouvelle structure a été mise en place au sommet, avec Michael (Verschueren) comme président et Kenneth (Bornauw) comme CEO. C’est à eux de diriger le club. Et je dois dire : depuis, nous avons gagné plus de matchs que durant les mois précédents", souligne-t-il.


Anderlecht est quatrième de Pro League pour l'instant, mais le club espère gratter quelques places. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas assez réguliers.

