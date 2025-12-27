Une grosse perte en cas de départ : Vincent Kompany risque de perdre un pilier de son équipe

Invaicu sous Vincent Kompany, le Bayern survole ce début de saison. Pourtant, l'entraîneur belge pourrait perdre l'un de ses meilleurs joueurs.

Le Bayern Munich domine la Bundesliga avec neuf points d'avance sur le Borussia Dortmund. En Allemagne, la course au titre semble déjà pliée. En Ligue des champions, le club affiche un bilan de 15 points sur 18, avec une seule défaite contre Arsenal.

Michael Olise attire tous les regards

Cette saison, Michael Olise fait partie des joueurs clés du Bayern. En 25 matchs toutes compétitions confondues , il a marqué 10 buts et offert 14 passes décisives.

Le Français a été acheté à Crystal Palace pour 53 millions d'euros en 2024 et il est très vite devenu la star de l'équipe. Forcément, ses matchs attirent l'attention des plus grands clubs d'Europe.

D'après Ekrem Konur, le PSG, Liverpool et Manchester City sont très intéressés. Ces clubs seraient en train de préparer une offre. À Liverpool, il est considéré comme le successeur de Mohamed Salah.

Le Bayern veut plus de 100 millions d'euros pour le vendre. On parle même d'un prix de 130 ou 140 millions. Comme il a un contrat jusqu'en 2029, le club n'est pas obligé de le vendre et peut fixer ses conditions.



