Une grosse perte en cas de départ : Vincent Kompany risque de perdre un pilier de son équipe

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Une grosse perte en cas de départ : Vincent Kompany risque de perdre un pilier de son équipe
Photo: © photonews

Invaicu sous Vincent Kompany, le Bayern survole ce début de saison. Pourtant, l'entraîneur belge pourrait perdre l'un de ses meilleurs joueurs.

Le Bayern Munich domine la Bundesliga avec neuf points d'avance sur le Borussia Dortmund. En Allemagne, la course au titre semble déjà pliée. En Ligue des champions, le club affiche un bilan de 15 points sur 18, avec une seule défaite contre Arsenal.

Michael Olise attire tous les regards

Cette saison, Michael Olise fait partie des joueurs clés du Bayern. En 25 matchs toutes compétitions confondues , il a marqué 10 buts et offert 14 passes décisives.

Le Français a été acheté à Crystal Palace pour 53 millions d'euros en 2024 et il est très vite devenu la star de l'équipe. Forcément, ses matchs attirent l'attention des plus grands clubs d'Europe.

D'après Ekrem Konur, le PSG, Liverpool et Manchester City sont très intéressés. Ces clubs seraient en train de préparer une offre. À Liverpool, il est considéré comme le successeur de Mohamed Salah.

Le Bayern veut plus de 100 millions d'euros pour le vendre. On parle même d'un prix de 130 ou 140 millions. Comme il a un contrat jusqu'en 2029, le club n'est pas obligé de le vendre et peut fixer ses conditions.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Liverpool
Arsenal
Michael Olise

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/12: Olise - Balotelli - Romero

22:00
"Ça me dépasse" : Fred Vanderbiest constate, encore, un souci à Malines

23:00
Après Alex Ferguson et Edwin Van der Sar, une autre légende du club s'enflamme pour Senne Lammens

22:30
Le Diable Rouge du moment ? Youri Tielemans porte Aston Villa... et le club peut rêver du titre

21:46
Il faut avoir le courage de dire que ça ne fonctionne plus" : Marc Coucke sur le départ de Wouter Vandenhaute

21:20
"Je voulais aller à l'Union" : ce talent a recalé l'Italie et l'Allemagne pour le projet bruxellois

21:02
Fin de match dramatique au Bosuil : on en sait plus sur l'état du joueur envoyé à l'hôpital

20:40
🎥 Un but valable ignoré par le VAR ? La Louvière n'en démord pas Réaction

20:00
CAN : partage entre le Sénégal et la RDC, avec une belle touche de Pro League sur la pelouse

20:20
"Je suis son plus grand fan" : l'entraîneur d'un grand club sous le charme d'un joueur du Club de Bruges

19:40
🎥 Saint-Trond en folie : les images d'une grande fête en plein centre-ville après le succès au Standard

19:20
1
Ito dans un nouveau rôle, Fall oublie de marquer : les notes de la RAAL contre Louvain

19:00
Hans Vanaken a un favori clair pour le Soulier d'Or : "Ce n'est pas moi, il le mérite davantage"

18:40
1
Une déception à 20 millions ? Massimiliano Allegri fait le point sur Koni De Winter à l'AC Milan

18:20
Il n'aura manqué qu'un but (valable) : La Louvière passe à côté d'une victoire qui lui tendait les bras

18:01
Philippe Clément, faiseur de miracles : le rêve d'il y a peu devient déjà réalité

17:30
Un coup en or à tenter : l'un des meilleurs buteurs de Pro League bientôt gratuit

16:00
Vincent Euvrard évoque le stage et le mercato du Standard : "Il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent"

17:00
De la D1B à la Premier League... en 8 mois ? "Il est très courtisé"

16:30
Dominé, l'Antwerp renverse Zulte et rejoint le Standard : le gardien Nozawa lourdement blessé

15:39
Impensable il y a un an : voici le joueur qui manque le plus à Anderlecht en ce moment

14:40
Véritable coup dur : un candidat au top 6 perd son capitaine sur blessure

15:00
Images rares à l'Union : tensions entre Anouar Ait El-Hadj et les supporters après le partage au Cercle

14:20
🎥 Genk, lésé en fin de match contre Bruges ? "De nos jours, dans 90 % des cas..."

14:00
"Mon geste a dérapé" : les excuses de Timothé Nkada après son exclusion

13:30
🎥 De la réussite au bon moment : la frayeur de Senne Lammens avec Manchester United

12:20
Toujours là à 35 ans : Mario Balotelli proche de se relancer après six mois sans club

13:00
Qui limitera la casse ? Le match de tous les dangers pour Felice Mazzu et Frédéric Taquin

12:30
Moteur de Charleroi à Anderlecht, mais suspendu contre le Standard : "Il fallait que ça arrive"

12:00
Le meilleur buteur sous contrat à Anderlecht a inscrit un doublé à Sclessin : "Moi, revenir dès cet hiver ?"

12:40
1
Anderlecht est tombé de son nuage : un mois de succès pour cacher une forêt de manquements

11:40
2
"Et certains vont dire que l'Union a les arbitres avec elle" : Christian Burgess furieux après son exclusion

11:30
4
Pas plus de perspectives avec Ivan Leko : un flop à six millions du Club de Bruges déjà sur le départ ?

11:00
Déjà dix jaunes et deux rouges : le 'carton' de la saison de Pro League est à mettre à l'actif d'un entraîneur

10:30
A-t-il nargué le Lotto Park ? La réponse d'Etienne Camara après son tout premier but en carrière

10:00
Saint-Trond n'en demandait pas tant : "Nous sommes reconnaissants envers le Standard"

09:30

