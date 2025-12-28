La situation était devenue malsaine : un Diable Rouge change d'entraîneur, le nouveau coach déjà connu

Franck Haise n'est plus l'entraîneur de Nice. Charles Vanhoutte va donc vivre des prochains jours mouvementés, même si l'identité du nouveau coach se dessine déjà.

Vendredi soir, Charles Vanhoutte était présent au Jan Breydelstadion pour donner le coup d'envoi du match entre le Cercle de Bruges et l'Union Saint-Gilloise, ses deux anciens clubs. De quoi lui permettre de se changer les idées et s'extirper du marasme de Nice.

En signant dans le sud, Vanhoutte ne s'attendait pas à vivre un tel enfer. Mais la réalité chiffrée fait mal : six défaites de rang en Ligue 1 et un triste 0 sur 18 en Europa League. La situation est grave, valant d'ailleurs à plusieurs joueurs de se faire agresser physiquement à leur retour au club.

Un nouveau souffle, enfin ?

La situation autour de l'entraîneur Franck Haise était également très tendue. Le Français avait proposé sa démission à la direction avant de se rétracter. Mais le journal L'Equipe nous apprend aujourd'hui qu'Haise a fini par quitter son poste, d'un commun accord avec ses dirigeants.

Charles Vanhoutte aura donc un nouvel entraîneur. Il y a un mois, Haise l'avait placé sur le banc, trois semaines après lui avoir confié le brassard de capitaine suite à l'hécatombe à l'infirmerie. Notre compatriote devrait désormais être entraîné par Claude Puel.



Le Français n'a plus entraîné depuis quatre ans mais connaît bien le club, pour l'avoir dirigé de 2012 à 2016. Le défi est de taille : Nice est bien loin de son état de forme de la saison dernière, conclue par une belle quatrième place.