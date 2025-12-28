La situation était devenue malsaine : un Diable Rouge change d'entraîneur, le nouveau coach déjà connu

La situation était devenue malsaine : un Diable Rouge change d'entraîneur, le nouveau coach déjà connu
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Franck Haise n'est plus l'entraîneur de Nice. Charles Vanhoutte va donc vivre des prochains jours mouvementés, même si l'identité du nouveau coach se dessine déjà.

Vendredi soir, Charles Vanhoutte était présent au Jan Breydelstadion pour donner le coup d'envoi du match entre le Cercle de Bruges et l'Union Saint-Gilloise, ses deux anciens clubs. De quoi lui permettre de se changer les idées et s'extirper du marasme de Nice.

En signant dans le sud, Vanhoutte ne s'attendait pas à vivre un tel enfer. Mais la réalité chiffrée fait mal : six défaites de rang en Ligue 1 et un triste 0 sur 18 en Europa League. La situation est grave, valant d'ailleurs à plusieurs joueurs de se faire agresser physiquement à leur retour au club.

Un nouveau souffle, enfin ?

La situation autour de l'entraîneur Franck Haise était également très tendue. Le Français avait proposé sa démission à la direction avant de se rétracter. Mais le journal L'Equipe nous apprend aujourd'hui qu'Haise a fini par quitter son poste, d'un commun accord avec ses dirigeants.

Charles Vanhoutte aura donc un nouvel entraîneur. Il y a un mois, Haise l'avait placé sur le banc, trois semaines après lui avoir confié le brassard de capitaine suite à l'hécatombe à l'infirmerie. Notre compatriote devrait désormais être entraîné par Claude Puel.


Le Français n'a plus entraîné depuis quatre ans mais connaît bien le club, pour l'avoir dirigé de 2012 à 2016. Le défi est de taille : Nice est bien loin de son état de forme de la saison dernière, conclue par une belle quatrième place.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts

Plus de news

Comme à ses plus belles heures à Charleroi et à l'Union ? Le plan de Felice Mazzu pour relancer la machine Réaction

Comme à ses plus belles heures à Charleroi et à l'Union ? Le plan de Felice Mazzu pour relancer la machine

20:20
36 ans et réserviste au mois d'octobre : le meilleur buteur de D1B n'en finit plus de surprendre

36 ans et réserviste au mois d'octobre : le meilleur buteur de D1B n'en finit plus de surprendre

20:00
"Ça pourrait aider le groupe à franchir un palier" : la priorité de la RAAL pour le mercato Réaction

"Ça pourrait aider le groupe à franchir un palier" : la priorité de la RAAL pour le mercato

19:30
Avec ses deux Diables, l'AC Milan garde le rythme en tête de la Série A

Avec ses deux Diables, l'AC Milan garde le rythme en tête de la Série A

18:30
 Kos Karetsas et... un excédentaire d'Anderlecht cités parmi les meilleurs talents d'Europe

 Kos Karetsas et... un excédentaire d'Anderlecht cités parmi les meilleurs talents d'Europe

18:00
De retour, puis à nouveau absent : pourquoi Romelu Lukaku n'a pas encore rejoué avec Naples

De retour, puis à nouveau absent : pourquoi Romelu Lukaku n'a pas encore rejoué avec Naples

17:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/12: Gnabry - Van Der Brempt

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/12: Gnabry - Van Der Brempt

16:30
Pour Charleroi, la trêve arrive au mauvais moment : "On aurait pu prendre plus de points"

Pour Charleroi, la trêve arrive au mauvais moment : "On aurait pu prendre plus de points"

17:00
1
La fin de longues discussions : Vincent Kompany et le Bayern vont entamer 2026 avec une bonne nouvelle

La fin de longues discussions : Vincent Kompany et le Bayern vont entamer 2026 avec une bonne nouvelle

16:30
Rafiki Saïd et les Comores contre Tom Saintfiet et son Mali : malheur au vaincu à la CAN

Rafiki Saïd et les Comores contre Tom Saintfiet et son Mali : malheur au vaincu à la CAN

16:00
Après Bounida, Mokio et Godts, un quatrième talent belge pourrait rejoindre l'Ajax Amsterdam

Après Bounida, Mokio et Godts, un quatrième talent belge pourrait rejoindre l'Ajax Amsterdam

15:30
Une lueur d'espoir dans le week-end du Standard... et une belle promesse pour la fin de saison

Une lueur d'espoir dans le week-end du Standard... et une belle promesse pour la fin de saison

14:40
Le futur des Diables, c'est bien lui : "Il n'a que 23 ans, et pourtant..."

Le futur des Diables, c'est bien lui : "Il n'a que 23 ans, et pourtant..."

15:00
Anderlecht s'active avant janvier : les Mauves ciblent un jeune défenseur

Anderlecht s'active avant janvier : les Mauves ciblent un jeune défenseur

14:20
Parti aux Émirats, l'ancien espoir belge Othmane Boussaid va faire son grand retour en Europe

Parti aux Émirats, l'ancien espoir belge Othmane Boussaid va faire son grand retour en Europe

14:00
On pouvait craindre le pire : la catastrophe est confirmée pour Matisse Samoise et La Gantoise

On pouvait craindre le pire : la catastrophe est confirmée pour Matisse Samoise et La Gantoise

13:30
Le Standard fantomatique après la pause : la folle statistique qui illustre bien les maux des Rouches Analyse

Le Standard fantomatique après la pause : la folle statistique qui illustre bien les maux des Rouches

12:40
"Il pourrait jouer dans un grand club" : les éloges de Felice Mazzù pour l'un de ses joueurs

"Il pourrait jouer dans un grand club" : les éloges de Felice Mazzù pour l'un de ses joueurs

13:00
Le gardien d'OHL furieux contre le terrain de la RAAL : "C'est dangereux, la Pro League doit réagir"

Le gardien d'OHL furieux contre le terrain de la RAAL : "C'est dangereux, la Pro League doit réagir"

12:20
Des nouvelles de Jan Vertonghen : "Son corps ne lui permet plus d'en faire trop"

Des nouvelles de Jan Vertonghen : "Son corps ne lui permet plus d'en faire trop"

12:00
Les chiffres parlent d'eux-mêmes : pourquoi Thibaut Courtois reste le meilleur gardien du monde

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : pourquoi Thibaut Courtois reste le meilleur gardien du monde

11:30
Aux portes du top 6, comment Gand abordera-t-il le mercato ? "Je ne vais pas le crier sur tous les toits"

Aux portes du top 6, comment Gand abordera-t-il le mercato ? "Je ne vais pas le crier sur tous les toits"

11:00
Stupeur en Espagne : un entraîneur et ses enfants présumés morts après un naufrage en Indonésie

Stupeur en Espagne : un entraîneur et ses enfants présumés morts après un naufrage en Indonésie

10:30
Un mercato à double sens pour le Standard : voici les joueurs qui pourraient quitter le club cet hiver

Un mercato à double sens pour le Standard : voici les joueurs qui pourraient quitter le club cet hiver

10:00
Il intéresse aussi l'Europe : un grand club se positionne sur Kyriani Sabbe

Il intéresse aussi l'Europe : un grand club se positionne sur Kyriani Sabbe

09:30
"Ce que Lardot dira dans deux jours ne changera rien" : encore un club de D1A très frustré par l'arbitrage

"Ce que Lardot dira dans deux jours ne changera rien" : encore un club de D1A très frustré par l'arbitrage

09:00
1
Une mauvaise décision de la VAR ? Le coach de Dender demande des comptes à Jonathan Lardot

Une mauvaise décision de la VAR ? Le coach de Dender demande des comptes à Jonathan Lardot

08:00
Un premier joueur de Pro League qualifié pour les 1/8es de finale de la CAN

Un premier joueur de Pro League qualifié pour les 1/8es de finale de la CAN

08:40
🎥 Terrible nouvelle avant les fêtes : grosse blessure à craindre pour Matisse Samoise, sorti en larmes

🎥 Terrible nouvelle avant les fêtes : grosse blessure à craindre pour Matisse Samoise, sorti en larmes

08:20
Un des transferts les plus chers de l'histoire de Liverpool commence à répondre présent

Un des transferts les plus chers de l'histoire de Liverpool commence à répondre présent

07:40
"Il a tracé un chemin" : 11 ans plus tard, les retrouvailles émouvantes entre Felice Mazzù et Frédéric Taquin Réaction

"Il a tracé un chemin" : 11 ans plus tard, les retrouvailles émouvantes entre Felice Mazzù et Frédéric Taquin

07:00
Rik De Mil signe sa première victoire : La Gantoise offre un beau cadeau de Noël à ses supporters

Rik De Mil signe sa première victoire : La Gantoise offre un beau cadeau de Noël à ses supporters

07:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/12: Olise - Balotelli - Romero

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/12: Olise - Balotelli - Romero

22:00
"Ça me dépasse" : Fred Vanderbiest constate, encore, un souci à Malines

"Ça me dépasse" : Fred Vanderbiest constate, encore, un souci à Malines

23:00
Après Alex Ferguson et Edwin Van der Sar, une autre légende du club s'enflamme pour Senne Lammens

Après Alex Ferguson et Edwin Van der Sar, une autre légende du club s'enflamme pour Senne Lammens

22:30
Une grosse perte en cas de départ : Vincent Kompany risque de perdre un pilier de son équipe

Une grosse perte en cas de départ : Vincent Kompany risque de perdre un pilier de son équipe

22:00

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 17
Toulouse Toulouse 02/01 Lens Lens
Monaco Monaco 03/01 Lyon Lyon
Nice Nice 03/01 Strasbourg Strasbourg
Lille OSC Lille OSC 03/01 Rennes Rennes
Marseille Marseille 04/01 Nantes Nantes
Lorient Lorient 04/01 Metz Metz
Brest Brest 04/01 Auxerre Auxerre
Le Havre Le Havre 04/01 Angers Angers
PSG PSG 04/01 Paris FC Paris FC
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved