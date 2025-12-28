Rik De Mil signe sa première victoire : La Gantoise offre un beau cadeau de Noël à ses supporters

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La Gantoise termine l'année 2025 avec une victoire, la première sous Rik De Mil. Westerlo met fin à sa belle série.

Rik De Mil et La Gantoise voulaient finir l'année en beauté avec une victoire à domicile contre Westerlo. Après deux défaites de suite, le nouveau coach n'avait plus trop le choix s'il voulait rester proche du top 6.

Wilfried Kanga et Abdelkahar Kadri ont retrouvé leur place de titulaires, envoyant Dean et Gandelman sur le banc. Côté Westerlo, le jeune Adedire Mebude fêtait sa première titularisation.

La Gantoise plie le match en cinq minutes

Sous un froid glacial, ce dernier match de l’année n’a pas offert un grand spectacle. Pourtant, après une demi-heure, La Gantoise menait 2-0. Goore a ouvert le score et Paskotsi a doublé la mise sur corner cinq minutes plus tard.

Westerlo aurait pu prendre l’avantage. L’équipe a mis la pression dès le début et a failli marquer après une relance complètement ratée de Davy Roef. Le portier s'est bien rattrapé en sortant plusieurs arrêts, notamment face à Ferri.





La Gantoise dépasse Westerlo au classement

Après la pause, Westerlo n’a pas retrouvé le niveau de la première mi-temps. Le jeu était trop lent et l’équipe n’a plus inquiété La Gantoise. Et quand on ne marque pas, on ne gagne pas.

Grâce à cette victoire importante, La Gantoise passe devant Westerlo et prend la huitième place. Le club revient à un point des Play-offs 1. Westerlo termine l’année à la dixième place.