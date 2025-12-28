Rik De Mil signe sa première victoire : La Gantoise offre un beau cadeau de Noël à ses supporters

Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt depuis Gent
| Commentaire
Rik De Mil signe sa première victoire : La Gantoise offre un beau cadeau de Noël à ses supporters
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La Gantoise termine l'année 2025 avec une victoire, la première sous Rik De Mil. Westerlo met fin à sa belle série.

Rik De Mil et La Gantoise voulaient finir l'année en beauté avec une victoire à domicile contre Westerlo. Après deux défaites de suite, le nouveau coach n'avait plus trop le choix s'il voulait rester proche du top 6.

Wilfried Kanga et Abdelkahar Kadri ont retrouvé leur place de titulaires, envoyant Dean et Gandelman sur le banc. Côté Westerlo, le jeune Adedire Mebude fêtait sa première titularisation.

La Gantoise plie le match en cinq minutes

Sous un froid glacial, ce dernier match de l’année n’a pas offert un grand spectacle. Pourtant, après une demi-heure, La Gantoise menait 2-0. Goore a ouvert le score et Paskotsi a doublé la mise sur corner cinq minutes plus tard.

Westerlo aurait pu prendre l’avantage. L’équipe a mis la pression dès le début et a failli marquer après une relance complètement ratée de Davy Roef. Le portier s'est bien rattrapé en sortant plusieurs arrêts, notamment face à Ferri.



Lire aussi… "Ce que Lardot dira dans deux jours ne changera rien" : encore un club de D1A très frustré par l'arbitrage

La Gantoise dépasse Westerlo au classement

Après la pause, Westerlo n’a pas retrouvé le niveau de la première mi-temps. Le jeu était trop lent et l’équipe n’a plus inquiété La Gantoise. Et quand on ne marque pas, on ne gagne pas.

Grâce à cette victoire importante, La Gantoise passe devant Westerlo et prend la huitième place. Le club revient à un point des Play-offs 1. Westerlo termine l’année à la dixième place.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Gantoise
Westerlo
Hyllarion Goore
Maksim Paskotsi

Plus de news

"Ce que Lardot dira dans deux jours ne changera rien" : encore un club de D1A très frustré par l'arbitrage

"Ce que Lardot dira dans deux jours ne changera rien" : encore un club de D1A très frustré par l'arbitrage

09:00
Aux portes du top 6, comment Gand abordera-t-il le mercato ? "Je ne vais pas le crier sur tous les toits"

Aux portes du top 6, comment Gand abordera-t-il le mercato ? "Je ne vais pas le crier sur tous les toits"

11:00
🎥 Terrible nouvelle avant les fêtes : grosse blessure à craindre pour Matisse Samoise, sorti en larmes

🎥 Terrible nouvelle avant les fêtes : grosse blessure à craindre pour Matisse Samoise, sorti en larmes

08:20
Les chiffres parlent d'eux-mêmes : pourquoi Thibaut Courtois reste le meilleur gardien du monde

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : pourquoi Thibaut Courtois reste le meilleur gardien du monde

11:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/12: De Mil - Calut - Sahabo

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/12: De Mil - Calut - Sahabo

11:00
Un mercato à double sens pour le Standard : voici les joueurs qui pourraient quitter le club cet hiver

Un mercato à double sens pour le Standard : voici les joueurs qui pourraient quitter le club cet hiver

10:00
Stupeur en Espagne : un entraîneur et ses enfants présumés morts après un naufrage en Indonésie

Stupeur en Espagne : un entraîneur et ses enfants présumés morts après un naufrage en Indonésie

10:30
Il intéresse aussi l'Europe : un grand club se positionne sur Kyriani Sabbe

Il intéresse aussi l'Europe : un grand club se positionne sur Kyriani Sabbe

09:30
Une mauvaise décision de la VAR ? Le coach de Dender demande des comptes à Jonathan Lardot

Une mauvaise décision de la VAR ? Le coach de Dender demande des comptes à Jonathan Lardot

08:00
Un premier joueur de Pro League qualifié pour les 1/8es de finale de la CAN

Un premier joueur de Pro League qualifié pour les 1/8es de finale de la CAN

08:40
Un des transferts les plus chers de l'histoire de Liverpool commence à répondre présent

Un des transferts les plus chers de l'histoire de Liverpool commence à répondre présent

07:40
"Il a tracé un chemin" : 11 ans plus tard, les retrouvailles émouvantes entre Felice Mazzù et Frédéric Taquin Réaction

"Il a tracé un chemin" : 11 ans plus tard, les retrouvailles émouvantes entre Felice Mazzù et Frédéric Taquin

07:00
"Ça me dépasse" : Fred Vanderbiest constate, encore, un souci à Malines

"Ça me dépasse" : Fred Vanderbiest constate, encore, un souci à Malines

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/12: Olise - Balotelli - Romero

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/12: Olise - Balotelli - Romero

22:00
Après Alex Ferguson et Edwin Van der Sar, une autre légende du club s'enflamme pour Senne Lammens

Après Alex Ferguson et Edwin Van der Sar, une autre légende du club s'enflamme pour Senne Lammens

22:30
Il faut avoir le courage de dire que ça ne fonctionne plus" : Marc Coucke sur le départ de Wouter Vandenhaute

Il faut avoir le courage de dire que ça ne fonctionne plus" : Marc Coucke sur le départ de Wouter Vandenhaute

21:20
Une grosse perte en cas de départ : Vincent Kompany risque de perdre un pilier de son équipe

Une grosse perte en cas de départ : Vincent Kompany risque de perdre un pilier de son équipe

22:00
"Je voulais aller à l'Union" : ce talent a recalé l'Italie et l'Allemagne pour le projet bruxellois

"Je voulais aller à l'Union" : ce talent a recalé l'Italie et l'Allemagne pour le projet bruxellois

21:02
Le Diable Rouge du moment ? Youri Tielemans porte Aston Villa... et le club peut rêver du titre

Le Diable Rouge du moment ? Youri Tielemans porte Aston Villa... et le club peut rêver du titre

21:46
Fin de match dramatique au Bosuil : on en sait plus sur l'état du joueur envoyé à l'hôpital

Fin de match dramatique au Bosuil : on en sait plus sur l'état du joueur envoyé à l'hôpital

20:40
🎥 Un but valable ignoré par le VAR ? La Louvière n'en démord pas Réaction

🎥 Un but valable ignoré par le VAR ? La Louvière n'en démord pas

20:00
"Je suis son plus grand fan" : l'entraîneur d'un grand club sous le charme d'un joueur du Club de Bruges

"Je suis son plus grand fan" : l'entraîneur d'un grand club sous le charme d'un joueur du Club de Bruges

19:40
CAN : partage entre le Sénégal et la RDC, avec une belle touche de Pro League sur la pelouse

CAN : partage entre le Sénégal et la RDC, avec une belle touche de Pro League sur la pelouse

20:20
🎥 Saint-Trond en folie : les images d'une grande fête en plein centre-ville après le succès au Standard

🎥 Saint-Trond en folie : les images d'une grande fête en plein centre-ville après le succès au Standard

19:20
1
Ito dans un nouveau rôle, Fall oublie de marquer : les notes de la RAAL contre Louvain

Ito dans un nouveau rôle, Fall oublie de marquer : les notes de la RAAL contre Louvain

19:00
Hans Vanaken a un favori clair pour le Soulier d'Or : "Ce n'est pas moi, il le mérite davantage"

Hans Vanaken a un favori clair pour le Soulier d'Or : "Ce n'est pas moi, il le mérite davantage"

18:40
1
Il n'aura manqué qu'un but (valable) : La Louvière passe à côté d'une victoire qui lui tendait les bras

Il n'aura manqué qu'un but (valable) : La Louvière passe à côté d'une victoire qui lui tendait les bras

18:01
Une déception à 20 millions ? Massimiliano Allegri fait le point sur Koni De Winter à l'AC Milan

Une déception à 20 millions ? Massimiliano Allegri fait le point sur Koni De Winter à l'AC Milan

18:20
Un coup en or à tenter : l'un des meilleurs buteurs de Pro League bientôt gratuit

Un coup en or à tenter : l'un des meilleurs buteurs de Pro League bientôt gratuit

16:00
Vincent Euvrard évoque le stage et le mercato du Standard : "Il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent"

Vincent Euvrard évoque le stage et le mercato du Standard : "Il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent"

17:00
Philippe Clément, faiseur de miracles : le rêve d'il y a peu devient déjà réalité

Philippe Clément, faiseur de miracles : le rêve d'il y a peu devient déjà réalité

17:30
De la D1B à la Premier League... en 8 mois ? "Il est très courtisé"

De la D1B à la Premier League... en 8 mois ? "Il est très courtisé"

16:30
Dominé, l'Antwerp renverse Zulte et rejoint le Standard : le gardien Nozawa lourdement blessé

Dominé, l'Antwerp renverse Zulte et rejoint le Standard : le gardien Nozawa lourdement blessé

15:39
Impensable il y a un an : voici le joueur qui manque le plus à Anderlecht en ce moment

Impensable il y a un an : voici le joueur qui manque le plus à Anderlecht en ce moment

14:40
Véritable coup dur : un candidat au top 6 perd son capitaine sur blessure

Véritable coup dur : un candidat au top 6 perd son capitaine sur blessure

15:00
Images rares à l'Union : tensions entre Anouar Ait El-Hadj et les supporters après le partage au Cercle

Images rares à l'Union : tensions entre Anouar Ait El-Hadj et les supporters après le partage au Cercle

14:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 2-0 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved