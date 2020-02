Des playoffs 1 avant l'heure pour Charleroi : "Montrer qu'on peut rivaliser !"

Hasard du calendrier, le Sporting de Charleroi va affronter, en cinq rencontres, quatre équipes qu'il devrait retrouver en playoffs 1 à l'issue de la phase classique. Et les Zèbres ont les crocs avant d'aborder ce programme particulièrement chargé.

Des déplacements à l’Antwerp, Bruges et Gand, et un choc, à domicile, contre le Standard, sont au programme de Charleroi pour terminer la phase classique. "Ce sera des playoffs 1 avant les playoffs 1, c’est sûr", analyse Massimo Bruno. "À nous de montrer qu’on peut rivaliser avec ces équipes-là", ajoute-t-il.

On sera sûrement attendu.

Un sentiment que semblent partager ses équipiers: pas question de prendre ces rencontres à la légère, Charleroi veut encore engranger des unités avant les festivités de fin de saison. "Ça ne va rien changer à notre manière de jouer les matchs, on ne va rien lâcher et essayer de prendre le plus de points possible", insiste Mamadou Fall.

Mais ces rencontres seront peut-être un peu différentes que les chocs disputés par les Zèbres jusqu'ici. Parce que plus personne n’osera regarder Charleroi de haut. "On sera attendu, sûrement, parce que tout le monde sait maintenant que Charleroi est une équipe difficile à battre et qui marque des buts." L’Antwerp, Bruges, le Standard et Gand sont prévenus : Charleroi voit plus loin que la qualification pour les playoffs.