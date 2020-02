Comment remplacer Massimo Bruno, une équation à choix multiples pour Karim Belhocine?

Si le Sporting de Charleroi et Karim Belhocine ont globalement été épargnés par les blessures depuis le coup d'envoi de la saison, Massimo Bruno est tout de même le deuxième cadre de l'effectif gravement touché cette saison.

Quelques mois après Cristophe Diandy, qui n'avait laissé à personne le soin de lui contester sa place aux côtés de Marco Ilaimaharitra dans l'entrejeu, c'est donc Massimo Bruno qui s'est occasionné une déchirure des ligaments croisés du genou et qui voit sa saison s'arrêter au plus mauvais moment.

Intouchable dans le onze

Un coup dur pour le joueur d'abord. Car s'il n'était pas toujours titulaire la saison dernière, le Boussutois avait trouvé la bonne carburation sous les ordres de Karim Belhocine. En témoigne l'un des temps de jeu les plus importants de l'effectif carolo: avant le déplacement à l'Antwerp de dimanche dernier, Massimo Bruno avait tout simplement débuté toutes les rencontres de Charleroi en championnat cette saison.

Aligné d'abord sur le flanc gauche, puis plus récemment, dans l'axe, le numéro 77 du Sporting était aussi régulièrement décisif (4 buts, 6 assists), mais au-delà de ça, il avait un véritable impact sur le jeu offensif de Charleroi. Cette blessure vient donc lui couper l'herbe sous le pied au plus mauvais moment.

Et si l'absence de Massimo Bruno est d'abord un crève-cœur individuel, au beau milieu d'une saison pleine pour l'offensif zébré, elle est aussi un sérieux coup dur pour le Sporting de Charleroi. "Il nous a manqué", confirmait, par exemple, Mamadou Fall à l'issue de la partie à l'Antwerp, dimanche après-midi.

Des solutions diverses pour compenser cette absence?

Mais il va falloir compenser cette absence et Karim Belhocine a l'avantage d'avoir à sa disposition un effectif encore plus large qu'en début de saison. À ce titre, les performances plus que satisfaisantes et la polyvalence de Joris Kayembe depuis son arrivée, pourraient permettre à l'ancien Canari de s'installer plus confortablement dans le onze de base carolo.

Mais d'autres joueurs peuvent espérer saisir l'occasion pour grappiller des minutes. On pense évidemment à Shamar Nicholson, qui était le remplaçant numérique de Bruno dimanche dernier au Bosuil (dans un système à deux attaquants déjà testé contre Ostende en fin d'année 2019) et qui reste sur une fantastique semaine, avec trois buts en trois matchs.

On n'oubliera pas non plus de citer les noms d'Ali GHolizadeh, qui avait cédé sa place à Joris Kayembe dimanche, ou encore de David Henen, qui souffre de la concurrence depuis plusieurs semaines mais aussi de Lazare Amani, tout juste arrivé, mais qui pourrait profiter d'une éventuelle redistribution des cartes dans l'entrejeu pour engranger ses premières minutes, voire ses premières titularisations avec Charleroi...