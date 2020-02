Le Barça a fixé une clause libératoire exhorbitante pour Martin Braithwaite !

Ayant signé un bail jusqu'en 2024 avec le FC Barcelone ce jeudi, Martin Braithwaite s'est vu inclure une clause folle dans son contrat.

En effet, dans le communiqué publié par le FC Barcelone, on y apprend que "le joueur signera un contrat avec le club pour le reste de la saison et quatre de plus, jusqu’au 30 juin 2024, et sa clause libératoire est fixée à 300 millions d’euros".

Un montant exorbitant pour un joueur dont le transfert est raillé par certains observateurs en Europe. Cependant, il s'avère très peu probable que cette clause soit levée un jour. Pour rappel, afin de s'attacher les services de l'attaquant danois, le Barça a déboursé 18 millions d'euros, soit le montant de son ancienne clause libératoire avec Léganes.

Par ailleurs, le joueur a réagi à son transfert sur le compte Twitter du club catalan : "Je suis très excité. C'est un rêve devenu réalité. Tous ceux qui jouent au football veulent jouer pour Barcelone. Mon objectif est de gagner des titres. C'est un club avec beaucoup de pression et d'attentes".