Karl-Heinz Rummenigge indigné après les incidents à Hoffenheim : "Le mauvais visage du Bayern"

Le président du Bayern s'est exprimé après les incidents qui ont émané la rencontre entre Hoffenheim et le Bayern.

Le président du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, a tenu à réagir après les incidents lors de la rencontre entre Hoffenheim et le Bayern : "J'ai profondément honte de ce chaos. Quand on vit des choses comme celles d’aujourd'hui, on est sous le choc et on n’aime plus le football. Ces gens n'ont plus leur place dans un stade de football, en aucun cas. C'est le mauvais visage du Bayern Munich. Nous avons tout filmé et nous prendrons des mesures".

Rummenigge a eu une pensée pour son collègue Dietmar Hopp et a tenu à saluer le geste des joueurs sur le terrain : "Dietmar Hopp est un homme d'honneur. Il était très ému, ce qui est compréhensible. Je lui ai dit que je ne peux que m'en excuser. Je pense que c'est bien que le match ce soit terminé comme ça", a-t-il conclu à l'issue de la rencontre.