Mikel Arteta est clair au sujet d'un de ses cadres : "C'est très simple je veux le garder"

Malgré son changement d'entraineur, Arsenal reste une équipe en reconstruction, mais Mikel Arteta commence à préparer la saison prochaine.

L’élimination des Gunners contre l’Olympiacos en Europa League a fait mal car le club voit s'envoler une chance de jouer la prolifique Ligue des Champions la saison prochaine. Un coup dur qui pourrait voir des cadres quitter le navire cet été, dont son buteur Pierre-Emerick Aubameyang.

En effet, l’attaquant gabonais semble trainer son spleen à Londres. Cependant, ses dix-sept buts en Premier League cette saison en font un cadre important des Gunners, tout comme un attaquant courtisé.

A ce sujet, Mikel Arteta souhaiterait le prolonger le plus vite possible : "Nous devons le faire avant la fin de la saison, et nous verrons nos intentions mutuelles à ce moment là. Je pense que c’est difficile de prévoir où nous en serons mais pour moi la donne est très simple : je veux le garder, quelles que soient les circonstances", a confié le coach des Gunners sur Sky Sports.