Yannick Carrasco se confie sur son expérience en Chine : "Il fallait que je joue bien pour rester en équipe nationale"

Le Diable aujourd'hui joueur de l'Atlético Madrid s'est confié sur son expérience en Chine, évoquant notamment qu'il est désormais un joueur plus mature que celui qui est parti en Chine.

C'est dans une interview accordée à El País que l'Ixellois a pris le temps d'aborder quelques sujets, dont son transfert à Dalian Yifang : "Dans la vie, il faut prendre des décisions, parfois rapides. L'offre est arrivée, il fallait décider rapidement, en quelques heures... j'avais pesé le pour et le contre et je suis parti."

Une expérience chinoise finalement beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraissait : "Les gens ici se trompent, ils disent que jouer en Chine est facile. Je courais quand même entre 10 et 12 kilomètres par match. Certains pensent que la Chine est la destination idéale pour un dernier gros contrat, sans se soucier de bien ou mal jouer. Ce n'était pas mon but, il fallait que je joue bien pour rester en équipe nationale et pouvoir revenir en Europe. Je ne suis pas parti en vacances."

Le Diable Rouge a expliqué avoir voulu revenir en Europe bien plus tôt : "Je voulais déjà revenir il y a un an, mais ils ne m'ont pas laissé. Cela m'avait fait de la peine, j'étais triste et en colère, mais je suis resté professionnel."

Sur le plan personnel, le joueur estime être devenu un joueur beaucoup plus complet que lorsqu'il a quitté l'Atlético, et une personne qui a gagné en maturité : "Aujourd'hui, la moitié de ma carrière est derrière moi. Je suis plus calme, j'ai gagné en maturité et j'ai acquis de l'expérience, pour supporter la pression, le travail d'avant-match... Quand on est plus jeune, on pense qu'on doit seulement travailler quand on est sur le terrain. Mais avec l'âge, le corps s'use et il faut en prendre soin."