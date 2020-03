Un troisième Diable au Borussia Dortmund?

Après Axel Witsel et Thorgan Hazard, le Borussia lorgnerait sur un autre joueur belge.

Direction le Borussia Dortmund pour Thomas Meunier? Il avait répété à plusieurs reprises qu'il aimerait prolonger à Paris, mais la situation de l'ancien Blauw en Zwart n'a pas changé dans la Ville Lumière: son contrat expire le 30 juin.

De quoi attirer les regards des grandes écuries européennes et le Borussia Dortmund fait partie de ce contingent. Selon les informations de la Dernière Heure, Lucien Favre ferait du Diable Rouge le candidat idéal pour arpenter le flanc droit des Borussen. En attendant, Thomas Meunier, suspendu, assistera, depuis les tribunes, au match retour entre le PSG et le Borussia, mercredi prochain.