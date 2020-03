Bundesliga, Süper Lig et Premier League russe pour prendre son mal en patience

Les décisions se sont prises progressivement sur le vieux continent. C'est désormais officiel : les compétitions internationales de l'UEFA et les différents championnats européens sont suspendus dès ce week-end... dans la grande majorité des cas.

Bundesliga à huis-clos, avant de rentrer dans le rang

En effet, la DFB a tout de même choisi de maintenir la 26ème journée de Bundesliga, à huis clos, avant de rentrer dans l’ordre et suspendre temporairement les championnats allemands. Une voie que la Pro League belge avait dans un premier temps choisie également.

Ainsi, celles et ceux qui paniquent à l’idée de ne plus pouvoir regarder de rencontres sportives dans les prochaines semaines, pourront faire quelques réserves avec le foot allemand. Dès ce vendredi soir, un match crucial pour la relégation se tiendra, sans supporters donc : Dusseldorf, 16ème avec 22 points reçoit la lanterne rouge Paderborn (16 points).

Samedi, le duel à distance entre les trois premiers de Bundesliga prendra le relais. Le Borussia, deuxième, reçoit Shalke 04 à 15h30 pour faire oublier l’élimination durant la semaine en Ligue des Champions. Le Bayern se rend dans la capitale berlinoise, tant dis que Leipzig accueille Fribourg. Deux autres matchs ont lieu dimanche, tant dis que la rencontre du lundi soir entre le Werder Brême et le Bayer Leverkusen (vainqueur 1-3 aux Rangers jeudi) est suspendue.

Les plus motivés pourront se rabattre sur la Bundesliga 2 ; toutes les rencontres prévues ce week-end auront également lieu à huis clos, exception faite du match d’Hanovre, étant donné qu’un de leur joueur vient d’être testé positif au Covid-19. Le week-end terminé, la Bundesliga rentrera dans le rang et les cinq grands championnats européens seront suspendus – au minimum pour deux semaines (La Liga), jusque début avril, pour l’instant, pour la Premier League et la Serie A (idem pour la Pro League).

Devra-t-on devenir des aficionados des championnats turcs, ukrainiens et russes ?

L’Ecosse ayant récemment décidé de suspendre le Old Firm entre Rangers et Celtic, il ne restera plus que trois championnats en action. La fameuse Favbet League ukrainienne, pour les plus motivés, continue, même si ses deux prochaines journées se joueront à huis-clos.

Il reste deux autres championnats qui ne seront presque pas touchés par le Covid-19. Les autorités du football turc n’ont, à l’heure d’écrire ces lignes, pris aucune mesure particulière. La Süper Lig ne connaîtra aucune restriction. Dimanche, les deux premiers du classement s’affronteront ; Trabzonspor vs Istanbul Basaksehir. Trois heures plus tard, un chaud derby stambouliote prendra le relais ; Galatasaray recevra Besiktas.

Enfin, en ce qui concerne la Premier League russe, tous les matchs se disputeront. Seuls les clubs moscovites évoluant à domicile sont concernés par des huis-clos partiels (pas plus de 5.000 supporters autorisés dans la capitale). Vous pourrez donc regarder le FK Sochi évoluer normalement contre le FC Krasnodar sur votre temps de midi dominical…