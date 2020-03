Officiel : Courtrai se renforce en vue de la saison prochaine

Les Merles s'arment déjà en vue de la saison prochaine, et réalisent un beau coup en attirant un des joueurs en vue de la saison en D1B.

C'est officiel : Gilles Dewaele portera les couleurs de Courtrai dès cet été. Le joueur de 24 ans a signé un contrat jusqu'en 2023 et va évoluer en JPL, après une grosse saison en D1B.

Formé au Cercle, Dewaele avait rejoint Westerlo en 2017 où il a fait forte impression cette saison, à l'image de l'équipe de Bob Peeters : "Je veux jouer les PO1 un jour", a confié le joueur. "J'avais plusieurs options, mais j'ai toujours dit que si Courtrai me voulait, je choisirais le club. Je veux montrer que je mérite de jouer en D1A et je ferai tout pour jouer le plus possible."

La saison dernière, Courtrai avait déjà recruté en D1B avec la signature de Faïz Selemani, de l'Union Saint-Gilloise.