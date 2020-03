Un troisième joueur de la Juventus positif au coronavirus

Un troisième joueur de la Juventus a annoncé être infecté par le coronavirus, il s'agit de Paulo Dybala. L'Argentin de 26 ans l'a annoncé via son compte Twitter. Sa compagne a aussi été déclarée positive.

"Ma compagne et moi avons été testés positifs, mais heureusement nous sommes en bonne santé. Merci pour vos messages", a-t-il déclaré.

Hi everyone, I just wanted just to inform you that we have received the results for the Covid-19 test and both Oriana and I have tested positive. Luckily we are in perfect conditions. Thanks for your messages.