La reprise en Ligue 1 ? Alain Giresse a une solution

À l'arrêt à cause de la pandémie de coronavirus, les différents championnats européens vont-ils reprendre avant l'été ? En France, chacun y va de son hypothèse pour permettre au championnat de se terminer.

Dernière proposition en date, celle d'Alain Giresse. Il a soumis l'idée d'enchaîner les dix dernières journées 2019-2020 et la saison 2020-2021 à partir de l'été prochain.

"Si le championnat ne repartait pas, on pourrait le bloquer avec le classement actuel et repartir la saison prochaine avec les mêmes positions. On redémarre la saison avec les dix matchs et, ensuite, on enchaîne avec le nouveau championnat, en utilisant les dates de la Coupe de la Ligue, qui a déjà été abandonnée", a expliqué l'ancien international français à l'AFP.

Cette solution reviendrait donc à enchaîner 48 matchs de championnat pendant la durée d'une saison traditionnelle.