Le Real Madrid prolonge le contrat d'Achraf Hakimi

L'international marocain évolue depuis l'été 2018 avec le Borussia Dortmund, où la Maison Blanche l'a envoyé en prêt.

Etant donné l'intérêt croissant des plus grands clubs européens, le Real Madrid a décidé de prolonger le contrat de son arrière droit de 21 ans. Marca annonce que Hakimi est désormais lié jusqu'en juin 2023 avec le Real Madrid.

Cette saison, le jeune joueur a inscrit 7 buts, dont 4 en Ligue des Champions, auxquels s'ajoutent 10 passes décisives, grâce à une parfaite qualité de centre. Hakimi avait rejoint le Real Madrid en 2006, où il avait ensuite évolué dans toutes les catégories de jeunes. L'international marocain avait aussi disputé sept rencontres sous les ordres de Zidane, avant de rejoindre temporairement la Bundesliga. Achraf Hakimi pourra revenir dans son club formateur plus fort, et avec plus d'expérience.