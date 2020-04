La nostalgie des frères M'buyu: "Nous avons connu la belle époque de Lokeren"

Au cours de ses presque 50 ans d'histoire, le Sporting de Lokeren a accueilli de nombreux joueurs qui ont marqué l'histoire du football belge et c'est notamment le cas des frères Dimitri et Didier M'buyu, qui ont tous les deux grandi au Daknam...

Et Dimitri M'buyu ne cache pas qu'ils sont touchés par la disparition de leur club formateur: "J'ai eu Didier au téléphone et, même si on savait que les temps étaient durs pour le club, il y a aujourd'hui beaucoup de nostalgie par rapport à la belle époque que nous avons connue à Lokeren."

"Mon frère et moi avions rejoint Lokeren chez les jeunes et avions été champions chez les scolaires. Avec Aimé Anthuenis, nous avions été champions en juniors UEFA et nos performances nous ont finalement permis de grimper en équipe A", se souvient Dimitri M'buyu.

"Nous étions de grands fans des héros de Lokeren. Lubanski, Larsen, Hoogeboom, Somers, James Bet, De Beukelaer en beaucoup d'autres excellents joueurs. À l'époque, le Daknam, c'était la garantie d'avoir du spectacle. Avec Aimé Anthuenis, nous avions une équipe fantastique, nous avions terminé quatrièmes et nous étions qualifiés pour l'Europe. Et les bonnes générations se sont succédées pendant quatre ou cinq ans", conclut-il.