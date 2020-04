Devenir un joueur-assistant ? De Fauw répond : "Si même Vincent Kompany a eu des difficultés avec cela"

Davy De fauw devient assistant à Zulte Waregem. Le défenseur de 38 ans a senti que le moment était venu de raccrocher les crampons.

Davy De Fauw pet n'a pas peur de s'arrêter trop tôt. "Les anciens joueurs de football disent que vous devez continuer aussi longtemps que vous le pouvez, cela ne s'applique pas à moi. Je suis satisfait", explique l'ancien back droit à Het Laatste Nieuws.

Entraîneur adjoint-joueur n'était pas une option. "Si même Vincent Kompany a eu des difficultés avec cela... J'ai beaucoup de respect pour Vincent, il réussira sans aucun doute. Ce serait trop pour moi".

Les autres offres n'avaient aucune chance non plus. "Je suis dans le monde du football depuis longtemps. Quand le moment sera venu, nous en entendrons parler. Je n'ai jamais vraiment abordé ce sujet, d'autant plus que je suis chez moi à Zulte Waregem et que je peux déjà être assistant ici".