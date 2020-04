Le président du FC Nantes veut aller plus loin que le protocole médical élaboré par la LFP

Waldemar Kita est en faveur de tests fréquents auprès des joueurs dans les clubs, une fois la reprise décidée, pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita s'est positionné ce lundi en faveur de tests fréquents auprès des joueurs dans les clubs, une fois la reprise décidée, pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Les médecins des clubs et la Ligue (LFP) ont élaboré un protocole médical. Celui-ci consistera à effectuer nombreux tests (cardiaques, psychologiques et virologiques) sur les joueurs, lorsque la reprise de l'entraînement sera autorisée par le gouvernement. Waldemar Kita veut aller encore plus loin. "Quand il y aura la reprise collective, il faut un dépistage quotidien ou tous les deux jours", a lâché le président du FC Nantes dans le Parisien.

"Les tests sont une nécessité. Moi, j'ai été testé mais je sais très bien que 24 heures après, en ayant été au contact de quelqu'un d'autre, le résultat peut changer. Il faut passer les tests pour savoir où l'on en est. [...] Nous allons sûrement en faire. Nous avons déjà défini les laboratoires d'analyses. Faire les tests est une chose, mais il faut être capable d'avoir des labos qui donnent des analyses assez rapidement."