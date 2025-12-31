Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/12: De Cat

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! De Cat

Nathan De Cat fait parler à l'international : de nombreux clubs sont cités

Le RSC Anderlecht réussira-t-il à conserver Nathan De Cat une saison de plus ? Le jeune milieu de terrain commence à faire les gros titres à l'international. (Lire la suite)