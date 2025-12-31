Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/12: De Cat
Photo: © Photonews
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! De Cat
Nathan De Cat fait parler à l'international : de nombreux clubs sont cités
Le RSC Anderlecht réussira-t-il à conserver Nathan De Cat une saison de plus ? Le jeune milieu de terrain commence à faire les gros titres à l'international. (Lire la suite)
Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 30/12