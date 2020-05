🎥 "Le roi du dernier tacle": le meilleur de la saison de Christian Kabasele avec les Hornets

Watford a compilé, dans une vidéo d'un peu moins de trois minutes, le meilleur des interventions de Christian Kabasele, "le roi du dernier tacle".

S'il n'était pas titulaire indiscutable en début de saison, Christian Kabasele a fini par s'imposer dans l'arrière-garde des Hornets. Il a d'ailleurs, sans doute, disputé sa meilleure saison depuis son arrivée en Angleterre.

