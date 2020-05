🎥 La décennie historique des Diables, épisode 14: carton plein!

En cette période d'abstinence footballistique, Walfoot a décidé de revenir sur la dernière décennie des Diables Rouges. De l'enfer aux portes du paradis, les Diables nous ont fait vibrer durant les dix dernières années. Retour sur ces matchs qui leur ont permis de rentrer dans l'histoire du football belge.

Et place, ce samedi, au dernier épisode de notre série, qui correspond aussi au dernier match disputé par les Diables Rouges, au Stade Roi Baudouin, le 19 novembre dernier. Après un Mondial historique, les troupes de Roberto Martinez avaient loupé le coche en Ligue des Nations et subi une sévère désillusion en Suisse, où ils avaient pourtant mené 2-0.

Toujours pas de trophée à se mettre sous la dent en 2019, mais les Diables Rouges ont eu le mérite de rapidement tourner la page Ligue des Nations et de mettre les points sur les i en éliminatoires de l'Euro 2020.

Avant le dernier match contre Chypres, les Diables et les frères Hazard n'avaient laissé aucune chance à la Russie: victoire 1-4 à Saint-Petersbourg dans l'avant-dernier match des éliminatoires.

Dans un groupe largement à leur portée dans lequel seule la Russie semblait avoir les armes pour embêter notre équipe nationale. Mais, même les quarts de finalistes de la dernière Coupe du monde n'ont jamais menacé l'hégémonie belge dans le groupe I de ces éliminatoires.

Résultat: avec neuf victoires en autant de match et une qualification validée depuis un moment, les Diables Rouges attendent Chypre avec un objectif clair: s'imposer et s'offrir un bilan parfait de 30 points sur 30 historique.

30 sur 30, meilleure attaque, meilleure défense...

Dans un Stade Roi Baudouin bien garni, les Belges vont pourtant douter pendant un petit quart d'heure, le temps pour Nicolas Ioannou de créer la surprise et d'offrir l'avantage aux Chypriotes. Mais deux minutes plus tard, Christian Benteke égalise et le match est (déjà) plié.

Largement supérieurs à leur adversaire du jour, les Belges offrent un dernier récital à leurs supporters pour ponctuer une campagne tranquille: un doublé pour Kevin De Bruyne, un doublé pour Christian Benteke, un but et deux assists pour Yannick Carrasco: la mission est accomplie avec maîtrise et la manière.

Moins de deux ans après leur superbe parcours en Russie, les ouailles de Roberto Martinez semblent encore avoir progressé et sont d'une redoutable efficacité (meilleure attaque et co-meilleure défense des éliminatoires avec la Turquie) et auraient dû faire débuter l'Euro 2020 avec l'étiquette de grands favoris dans le dos.

Il faudra finalement attendre un an de plus, mais l'objectif sera le même: décrocher ce trophée que le football belge attend avec impatience et (enfin) consacrer la génération dorée du football belge...