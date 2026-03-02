Le "De Bruyne day" en Italie : 128 jours plus tard, King Kev' est de retour au Napoli

Le "De Bruyne day" en Italie : 128 jours plus tard, King Kev' est de retour au Napoli
Photo: © photonews

Très bonne nouvelle pour le Napoli et pour Kevin De Bruyne, qui a repris l'entraînement collectif ce lundi. Une étape importante de sa rééducation après sa blessure aux ischios-jambiers.

Recrue phare du Napoli, Kevin De Bruyne n'a plus joué depuis fin octobre en raison d'une lésion aux ischios-jambiers. Le Diable Rouge s'est soigné dans le centre de rééducation "Move to Cure" du kinésithérapeute de renom Lieven Maesschalck à Anvers.

Le 23 février, le joueur de 34 ans est retourné dans le sud de l'Italie pour terminer sa rééducation dans son club et reprendre les entraînements individuels, puis collectifs, en vue de réintégrer l'équipe première.

Une semaine plus tard, les médias italiens évoquent le "De Bruyne day", ce lundi. Et pour cause, le Diable Rouge est de retour à l'entraînement collectif, 128 jours plus tard. L'ancien Cityzen ne devrait néanmoins pas encore être disponible pour la rencontre face au Torino, ce vendredi.

C'est fait, Kevin De Bruyne est de retour à l'entraînement collectif du Napoli

Le Napoli, actuel troisième de Série A à 14 points du leader, l'Inter Milan, pourrait pouvoir compter sur lui à partir de la réception de Lecce, dans douze jours. Il lui restera alors dix rencontres à disputer avant la fin de la saison.

Un timing idéal, selon le directeur technique de l'Union belge Vincent Mannaert, qui ne voyait pas d'inconvénient à ce que plusieurs Diables Rouges soient blessés tant qu'ils sont en mesure de jouer lors des six dernières semaines de la saison. Sauf rechute, ce sera le cas de Kevin De Bruyne, qui devrait même pouvoir être de la partie lors du rassemblement du mois de mars.

