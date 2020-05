Le retour en Ligue 1 se prépare tout doucement dans le nord de la France.

Quelques jours après avoir confirmé son entraîneur, Franck Haise, pour les deux prochaines saisons, le RC Lens tient son premier renfort estival. Jonathan Clauss débarque en provenance d'Allemagne et s'apprête à signer un contrat de trois ans chez les Sang et Or.

Milieu offensif, Jonathan Clauss est actif à Biellefeld, leader de D2 allemande cette saison, mais n'y prolongera donc pas son aventure. Avant ça, le Français était passé par Quevilly et Avranches, mais n'a encore jamais évolué en Ligue 1.