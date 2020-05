Zlatan Ibrahimovic pourrait bel et bien terminer sa carrière en Suède

Le coronavirus aura fait voler en éclats les plans de fin de carrière de Zlatan Ibrahimovic. Revenu à l'AC Milan, il est repassé par la Suède et pourrait bien y jouer la saison prochaine.

Zlatan Ibrahimovic (38 ans) risque de ne pas pouvoir avoir les adieux que mériterait un joueur de son envergure : revenu à l'AC Milan pour aider les Rossoneri à retrouver leur éclat, le géant suédois a été stoppé dans son élan par le coronavirus. Il a fait son retour en Italie cette semaine, et reprendra le chemin des entraînements avec Milan ... pour quelques derniers matchs ?

Le directeur sportif du club d'Hammarby, où Ibrahimovic a des parts et a maintenu sa forme durant le confinement, s'est exprimé sur le sujet : "Il est probable que Zlatan joue pour nous la saison prochaine, oui. Seul lui le sait et il ne dira rien avant que ce soit 100% certain", a déclaré Jesper Jansson à Expressen.