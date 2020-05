OHL et le Beerschot devront s'entendre, Westerlo croise les doigts

OHL et le Beerschot devront bien jouer le match retour pour la montée en D1A. S'il n'y a pas d'accord, Westerlo ferait son grand retour au niveau supérieur. Explications...

Le Beerschot avait battu OHL sur le score de 1-0 lors de la manche aller. Le retour a été annulé suite à la crise du Covid mais l'assemblée générale a décidé de mettre les choses au clair.

L'Assemblée Générale a décidé que le Beerschot VA et OHL devront disputer le match retour de la finale avant le début du championnat, saison 2020-2021.

À la date du 31 mai 2020 au plus tard, ils communiqueront leur accord et le moment exact auquel le match pourra avoir lieu à la Pro League. Le management de la Pro League est chargé de faire adapter à titre transitoire le Règlement fédéral de telle sorte que la qualification des joueurs pour cette finale soit vérifiée à la date effective de celle-ci (et non à la date initiale de cette rencontre)

Si le match retour de cette finale de promotion n'est pas jouée avant le début de la nouvelle saison, le club ayant obtenu le plus grand nombre de points lors du championnat de football professionnel 1B et disposant d'une licence valable pour le football professionnel 1A à savoir le KVC Westerlo est promu.