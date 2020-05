Claudio Pizarro manquera la reprise : sa fille a été testée positive au Covid-19

La reprise en Bundesliga se fera sans l'une des figures de la compétition : le vétéran Claudio Pizarro sera absent après que sa fille ait été testée positive au Covid-19.

Mauvaise nouvelle pour Claudio Pizarro (41 ans) : le vétéran du Werder Brême ne pourra pas fouler les pelouses de Bundesliga avant deux semaines supplémentaires et manquera donc la reprise cette semaine face au Bayer Leverkusen (le Werder joue lundi soir). L'attaquant péruvien a en effet dû être placé en quatorzaine après que sa fille ait été testée positive au coronavirus.

Le Werder a confirmé qu'un de ses joueurs avait été placé en isolation et manquerait la reprise, sans révéler le nom de l'infortuné. Mais d'après le Bild, il s'agirait bel et bien de Pizarro, qui ne serait cependant pas contaminé lui-même. Le Werder Brême est actuellement 17e de BuLi, à trois points de Düsseldorf et en mauvaise posture. Pizarro compte 15 rencontres en championnat mais n'est pas encore parvenu à trouver le chemin des filets cette saison.